На Камчатке возобновили поиски сорвавшихся с вулкана туристов
Спасателям с наступлением ночи пришлось разбить на горе лагерь, а утром они вновь начали восхождение.
Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Турист рассказывает о гибели альпинистов на камчатском вулкане. Видео © Telegram / Mash
На Камчатке продолжены поисково-спасательные работы на Ключевском вулкане. Ранним утром 19 августа спасатели продолжили восхождение. Их цель — найти двух мужчин, сорвавшихся со склона.
"От туристов удалось получить более точную информацию о местонахождении сорвавшихся. Спасатели разделились на две группы, одна из них следует выше, за первым туристом, вторая будет осуществлять поиск второго сорвавшегося", — рассказали Лайфу в региональном экстренном ведомстве.
Как сообщает Mash, во время спуска сначала с ледника сорвался 35-летний Александр. Более опытные Андрей и Владимир пошли ему на помощь. Андрей упал следом, а Владимир остался на склоне — без еды, воды и рядом с мёртвым приятелем.
"Спасатели поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ "ЦОД" на вертолёте МЧС России выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на Ключевской вулкан. Вертолёт высадил их на высоте 1100 метров, куда к этому моменту уже прибыли сотрудники ключевского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД", — сообщали ранее в ГУ МЧС РФ по региону.
Там уточнили, что лагерь для ночёвки у спасателей был на высоте 2500 метров. Он нужен был также для прохождения акклиматизации во избежание горной болезни. Предположительно, туристы, которые сорвались со склона, находятся на высоте 3500 метров.
Напомним, ранее стало известно, что на Ключевском вулкане двое туристов оступились при спуске с ледника, после чего около 1000 метров пролетели вниз со склона.
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