На Камчатке возобновили поиски сорвавшихся с вулкана туристов

Турист рассказывает о гибели альпинистов на камчатском вулкане. Видео © Telegram / Mash

На Камчатке продолжены поисково-спасательные работы на Ключевском вулкане. Ранним утром 19 августа спасатели продолжили восхождение. Их цель — найти двух мужчин, сорвавшихся со склона.

"От туристов удалось получить более точную информацию о местонахождении сорвавшихся. Спасатели разделились на две группы, одна из них следует выше, за первым туристом, вторая будет осуществлять поиск второго сорвавшегося", — рассказали Лайфу в региональном экстренном ведомстве.

Как сообщает Mash, во время спуска сначала с ледника сорвался 35-летний Александр. Более опытные Андрей и Владимир пошли ему на помощь. Андрей упал следом, а Владимир остался на склоне — без еды, воды и рядом с мёртвым приятелем.

"Спасатели поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ "ЦОД" на вертолёте МЧС России выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на Ключевской вулкан. Вертолёт высадил их на высоте 1100 метров, куда к этому моменту уже прибыли сотрудники ключевского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД", — сообщали ранее в ГУ МЧС РФ по региону.

Там уточнили, что лагерь для ночёвки у спасателей был на высоте 2500 метров. Он нужен был также для прохождения акклиматизации во избежание горной болезни. Предположительно, туристы, которые сорвались со склона, находятся на высоте 3500 метров.