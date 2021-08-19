В МВД предложили ещё больше упростить процедуру техосмотра
Предложения разработаны в дополнение к уже обнародованной ведомством идее об отмене обязательного ТО для легковых авто и мотоциклов.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Министерство внутренних дел России выступило с предложением о ещё большем послаблении в процедуре технического осмотра автомобилей. Об этом говорится в протоколе недавнего совещания в Минэкономразвития.
Как пишет "Коммерсант", ведомство предлагает исключить из процедуры ТО проверку стеклоомывателей, уровня шума, замер загрязняющих веществ в выхлопе, наличие аптечки, огнетушителя, а также подтёков масла из двигателя, мостов и коробки передач.
В МВД уверены, что исключение этих вещей и процедуры позволит не только сократить время прохождения техосмотра, но и уменьшит финансовую нагрузку на операторов. Они смогут отказаться от части диагностического оборудования. Предложения МВД пока только обсуждаются с "профессиональным сообществом", следует из протокола, конкретного документа ещё нет.
Напомним, что в России на днях отменяется обязательный техосмотр для получения ОСАГО. Также можно будет дистанционно расторгнуть или изменить договор. В числе других нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного документа в день его заключения.
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