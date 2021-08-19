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В МВД предложили ещё больше упростить процедуру техосмотра

Предложения разработаны в дополнение к уже обнародованной ведомством идее об отмене обязательного ТО для легковых авто и мотоциклов.

18 августа, 22:00
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Министерство внутренних дел России выступило с предложением о ещё большем послаблении в процедуре технического осмотра автомобилей. Об этом говорится в протоколе недавнего совещания в Минэкономразвития.

Как пишет "Коммерсант", ведомство предлагает исключить из процедуры ТО проверку стеклоомывателей, уровня шума, замер загрязняющих веществ в выхлопе, наличие аптечки, огнетушителя, а также подтёков масла из двигателя, мостов и коробки передач.

В МВД уверены, что исключение этих вещей и процедуры позволит не только сократить время прохождения техосмотра, но и уменьшит финансовую нагрузку на операторов. Они смогут отказаться от части диагностического оборудования. Предложения МВД пока только обсуждаются с "профессиональным сообществом", следует из протокола, конкретного документа ещё нет.

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Напомним, что в России на днях отменяется обязательный техосмотр для получения ОСАГО. Также можно будет дистанционно расторгнуть или изменить договор. В числе других нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного документа в день его заключения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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