В МВД предложили ещё больше упростить процедуру техосмотра

Министерство внутренних дел России выступило с предложением о ещё большем послаблении в процедуре технического осмотра автомобилей. Об этом говорится в протоколе недавнего совещания в Минэкономразвития.

Как пишет "Коммерсант", ведомство предлагает исключить из процедуры ТО проверку стеклоомывателей, уровня шума, замер загрязняющих веществ в выхлопе, наличие аптечки, огнетушителя, а также подтёков масла из двигателя, мостов и коробки передач.

В МВД уверены, что исключение этих вещей и процедуры позволит не только сократить время прохождения техосмотра, но и уменьшит финансовую нагрузку на операторов. Они смогут отказаться от части диагностического оборудования. Предложения МВД пока только обсуждаются с "профессиональным сообществом", следует из протокола, конкретного документа ещё нет.