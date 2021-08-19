Отчётливые горизонтальные линии и канавки на ногтях могут говорить о том, что человек переболел коронавирусом и победил его, пишет Mirror, ссылаясь на сообщение профессора Тима Спектора. Они свидетельствуют о пяти признаках на руках и ногтях, говорящих о перенесённом CoViD-19.

Горизонтальные линии, углубление у основания ногтя, красные пятна под ногтями, напоминающие полумесяц, кончики ногтей, ставшие оранжеватыми, и выпадение ногтя вовсе — повод сдать анализ на антитела, пишет издание. При этом Спектор берётся утверждать, что признаки на руках говорят о CoViD-19, даже если нет других примет.

Президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер подтверждает такую разновидность последствий ковида и объясняет небольшие углубления на ногтях тем, что во время болезни ногти перестают расти, но затем навёрстывают упущенное и отрастают.