Генерал указал на странную деталь во время выступлений ГКЧП

Милиция фактически устранилась от выполнения своих обязанностей во время августовского путча 1991 года. На этот факт обратили внимание военные, заявил генерал танковых войск в отставке, попросивший не раскрывать его имя.

"Из милиции не пришёл в Москву никто. Никто! Милиция исчезла. На это я хочу обратить внимание. Милиции нигде не было. Они первые были, кто не поддержал [войска и ГКЧП]. Если вооружённые силы исполняли приказ, то милиция спряталась в кусты", — констатировал он в беседе с "Лентой.ру".

Генерал также подчеркнул, что помощь не пришла и из Калуги, оттуда её ждали военные. В итоге армия вывела всех членов ГКЧП и арестовала, сменился министр обороны, членов комитета обвинили в госперевороте.