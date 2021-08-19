НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генерал указал на странную деталь во время выступлений ГКЧП

Офицера очень удивило поведение милиции в дни августовского путча. По его словам, оно контрастировало с действиями военных.

18 августа, 23:35
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1991-Barrikad-BelyDom.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>/ Ivtorov</p>

Фото © Wikipedia / Ivtorov

Милиция фактически устранилась от выполнения своих обязанностей во время августовского путча 1991 года. На этот факт обратили внимание военные, заявил генерал танковых войск в отставке, попросивший не раскрывать его имя.

"Из милиции не пришёл в Москву никто. Никто! Милиция исчезла. На это я хочу обратить внимание. Милиции нигде не было. Они первые были, кто не поддержал [войска и ГКЧП]. Если вооружённые силы исполняли приказ, то милиция спряталась в кусты", — констатировал он в беседе с "Лентой.ру".

Генерал также подчеркнул, что помощь не пришла и из Калуги, оттуда её ждали военные. В итоге армия вывела всех членов ГКЧП и арестовала, сменился министр обороны, членов комитета обвинили в госперевороте.

Опрос: Россияне не оценили итоги путча 1991 года

Опрос: Россияне не оценили итоги путча 1991 года

А ранее Горбачёв назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР. По словам экс-президента Советского Союза, несмотря на то что попытка госпереворота провалилась, она "осложнила и ослабила позиции" главы государства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Горбачёв назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР

вчера в 07:52

История банды "санитаров": как наркоманы в белых халатах наводили ужас на фарцовщиков и спекулянтов Ростова

9 мая, 21:40

Жителей Москвы предупредили о резком похолодании

вчера в 22:57

На Украине зафиксированы случаи редкой болезни, переносимой комарами

сегодня в 00:12

Найдены тела двух туристов, разбившихся на Ключевском вулкане

вчера в 23:54

Новости партнеров

Layer 1