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Жителей Москвы предупредили о резком похолодании

Температура воздуха понизится через несколько дней, и сразу очень ощутимо.

18 августа, 22:57
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Москву и Подмосковье ожидает похолодание на 8–10 градусов. К выходным, согласно прогнозу начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, столбики термометров будут подниматься максимум до 19–23 градусов тепла днём.

"Уже к выходным температура максимальная будет в пределах 20–22 градусов по Москве, по области — 19–23 градусов. То есть на 8–10 градусов понизится по сравнению с пиком тепла, который был во вторник и среду", — рассказал он в беседе с ТАСС.

Ночью, по словам Варакина, температура также станет близка к климатической норме. К выходным она снизится до 11–14 градусов тепла.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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