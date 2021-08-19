Жителей Москвы предупредили о резком похолодании
Температура воздуха понизится через несколько дней, и сразу очень ощутимо.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Москву и Подмосковье ожидает похолодание на 8–10 градусов. К выходным, согласно прогнозу начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, столбики термометров будут подниматься максимум до 19–23 градусов тепла днём.
"Уже к выходным температура максимальная будет в пределах 20–22 градусов по Москве, по области — 19–23 градусов. То есть на 8–10 градусов понизится по сравнению с пиком тепла, который был во вторник и среду", — рассказал он в беседе с ТАСС.
Ночью, по словам Варакина, температура также станет близка к климатической норме. К выходным она снизится до 11–14 градусов тепла.
Ранее в Москве прошёл разрушительный шторм. Москвичам и гостям столицы, оказавшимся не готовыми к такому, осталось лишь выкладывать пугающие видео в Сеть.
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