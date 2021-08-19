Байден допустил, что военные США останутся в Афганистане и после 31 августа

Президент США Джон Байден заявил, что воинский контингент Штатов может остаться на территории Афганистана даже после 31 августа, вплоть до эвакуации всех американских граждан. Так он ответил на вопрос ведущего телеканала ABC о продлении вывода войск.

"Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа. Если там ещё будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех", — сказал Байден, отвечая на вопрос ведущего о том, останутся ли ВС США в Афганистане, если к указанной дате не удастся завершить эвакуацию всех находящихся там американских граждан.

Американский лидер отметил, что кроме 10 000–15 000 американцев, которые нуждаются в эвакуации, есть от 50 000 до 65 000 афганцев и их семей, которые также хотят покинуть страну. Он утверждает, что можно уложиться в срок, если ускорить миссию по эвакуации до 7000 человек в день.

Как рассказывал Лайф, в этом интервью Байден также признался, что не видел пути для выхода из Афганистана без хаоса. По мнению американского лидера, руководству Штатов ещё предстоит посмотреть назад и разобраться в этой ситуации.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.