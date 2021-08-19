Выпущено огромное обновление игры Cyberpunk 2077

Для скандально известной игры Cyberpunk 2077 вышло масштабное обновление. В компании CD Projekt RED сообщают, что патч 1.3 уже доступен для скачивания на ПК, консолях и в рамках сервиса Google Stadia.

Это одно из самых крупных обновлений игры с момента её создания. Среди прочего в нём улучшенная мини-карта, возможность перераспределить очки способностей на дереве навыков персонажа, количество ячеек сохранений увеличено с 10 до 20, а быстрого сохранения – с 3 до 10, и многое другое.

В общей сложности внесено свыше 400 различных изменений, а их "вес", согласно сообщениям пользователей, составляет около 40 Гб.