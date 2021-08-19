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Выпущено огромное обновление игры Cyberpunk 2077

Всего внесено более 400 изменений, а размер его внушителен — около 40 гигабайт.

18 августа, 22:38
<p>Фото © Cyberpunk.net</p>

Фото © Cyberpunk.net

Для скандально известной игры Cyberpunk 2077 вышло масштабное обновление. В компании CD Projekt RED сообщают, что патч 1.3 уже доступен для скачивания на ПК, консолях и в рамках сервиса Google Stadia.

Это одно из самых крупных обновлений игры с момента её создания. Среди прочего в нём улучшенная мини-карта, возможность перераспределить очки способностей на дереве навыков персонажа, количество ячеек сохранений увеличено с 10 до 20, а быстрого сохранения – с 3 до 10, и многое другое.

В общей сложности внесено свыше 400 различных изменений, а их "вес", согласно сообщениям пользователей, составляет около 40 Гб.

Долгожданное обновление Cyberpunk 2077 только усложнило её прохождение

Долгожданное обновление Cyberpunk 2077 только усложнило её прохождение

А в конце июня Cyberpunk 2077 официально вернулась в PlayStation Store. Ранее игра была удалена из сервиса цифровых продаж из-за возникших у ряда геймеров технических сбоев и проблем совместимости.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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