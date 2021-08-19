Очень быстрый развал армии Афганистана на фоне наступления боевиков "Талибана"* едва ли кто-то мог предвидеть. Такого мнения придерживается президент США Джо Байден.

"Сценарий, при котором власть перешла бы к талибам, строился на представлении о том, что каким-то образом 300-тысячная армия, которую мы натренировали и снарядили, развалится и сдастся? Не думаю, что кто-то предвидел это", — сказал президент США в интервью телеканалу ABC.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.