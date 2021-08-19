"Развалилась и сдалась": Байден признал, что не предвидел такого краха натренированной США афганской армии
Американский лидер напомнил, что речь о 300-тысячном войске, подготовленном и снаряжённом.
Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma
Очень быстрый развал армии Афганистана на фоне наступления боевиков "Талибана"* едва ли кто-то мог предвидеть. Такого мнения придерживается президент США Джо Байден.
"Сценарий, при котором власть перешла бы к талибам, строился на представлении о том, что каким-то образом 300-тысячная армия, которую мы натренировали и снарядили, развалится и сдастся? Не думаю, что кто-то предвидел это", — сказал президент США в интервью телеканалу ABC.
Как рассказывал Лайф, в этом же интервью Байден допустил, что военные США останутся в Афганистане и после 31 августа. А ещё признался, что не видел пути для выхода из Афганистана без хаоса.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
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