Дорогу позора главной героини и её месть монахине назвали актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем самыми сложными в их взаимодействии на съёмочной площадке сериала "Игра престолов". Исполнительницы ролей Серсеи Ланнистер и септы Юнеллы впервые обсудили это в видеочате, сообщает Entertainment Weekly.

Они начали с обсуждения финала пятого сезона, где героиня Лины Хиди, остриженная и голая, идёт по улицам города, пока Юнелла (Ханна Уэддингем), верная последовательница Его Воробейшества, громко кричит: "Позор!" — а зеваки закидывают королеву Серсею мусором и поливают помоями. Лина отметила, что ей было некомфортно сниматься два дня подряд в полуобнажённом виде перед шестью тысячами человек.

"Боже мой, это было так эпично! Ты когда-нибудь к этому привыкаешь? И ты была так невероятна", — поддержала коллегу Ханна Уэддингем.

Но, как оказалось, самой тяжёлой для обеих актрис оказалась совместная сцена в шестом сезоне, когда Серсея возвращает себе власть и мстит за унижение септе. Она запирает её в подземелье и начинает жестоко пытать: привязывает к столу, выливает на лицо кувшин вина. Съёмки сцены продлились десять часов. И были натуральными — без компьютерной графики.

"Кто-то ещё спросил меня об этом на днях. Я подумала, есть ли у актёров вообще границы? И, очевидно, когда ты выходишь на площадку, то нет. Но, когда ты была привязана к этой доске, я почувствовала себя ужасно, снимаясь в этой сцене", — ответила Лина Хиди на вопрос Уэддингем о травматичности этого эпизода для неё.