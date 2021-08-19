"Чувствовала себя ужасно": Актрисы из "Игры престолов" рассказали о пережитом во время самых жутких сцен
Один из этих эпизодов — когда обнажённая Серсея терпит унижение среди многотысячной толпы.
Фото © Кадр из фильма "Игра престолов" (2011–2019)
Дорогу позора главной героини и её месть монахине назвали актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем самыми сложными в их взаимодействии на съёмочной площадке сериала "Игра престолов". Исполнительницы ролей Серсеи Ланнистер и септы Юнеллы впервые обсудили это в видеочате, сообщает Entertainment Weekly.
Они начали с обсуждения финала пятого сезона, где героиня Лины Хиди, остриженная и голая, идёт по улицам города, пока Юнелла (Ханна Уэддингем), верная последовательница Его Воробейшества, громко кричит: "Позор!" — а зеваки закидывают королеву Серсею мусором и поливают помоями. Лина отметила, что ей было некомфортно сниматься два дня подряд в полуобнажённом виде перед шестью тысячами человек.
"Боже мой, это было так эпично! Ты когда-нибудь к этому привыкаешь? И ты была так невероятна", — поддержала коллегу Ханна Уэддингем.
Но, как оказалось, самой тяжёлой для обеих актрис оказалась совместная сцена в шестом сезоне, когда Серсея возвращает себе власть и мстит за унижение септе. Она запирает её в подземелье и начинает жестоко пытать: привязывает к столу, выливает на лицо кувшин вина. Съёмки сцены продлились десять часов. И были натуральными — без компьютерной графики.
"Кто-то ещё спросил меня об этом на днях. Я подумала, есть ли у актёров вообще границы? И, очевидно, когда ты выходишь на площадку, то нет. Но, когда ты была привязана к этой доске, я почувствовала себя ужасно, снимаясь в этой сцене", — ответила Лина Хиди на вопрос Уэддингем о травматичности этого эпизода для неё.
Ранее Лайф писал о том, что Джейсона Момоа разозлил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов". Актёр признался, что она ему самому далась нелегко, однако именно этот эпизод с Дейенерис Таргариен был необходим.
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