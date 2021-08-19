Зеленский разрешил забирать у украинцев землю и дома рядом с границей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешив принудительное отчуждение земельных участков и недвижимости, которая находится на удалении до 50 метров от границы. Эти участки будут передаваться Госпогранслужбе. Глава государства утвердил решение, ранее принятое Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как отмечается в документе, принудительно лишать граждан такой собственности будут "в случае отсутствия согласия с владельцами указанных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по их выкупу".

Правительству и местным органам власти теперь поручено в течение полугода провести инвентаризацию таких участков, определить их владельцев. Некоторые пункты из указа не раскрываются, они под грифом "секретно".