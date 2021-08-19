Зеленский разрешил забирать у украинцев землю и дома рядом с границей
Правительству и властям регионов теперь нужно в течение полугода провести инвентаризацию таких участков.
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешив принудительное отчуждение земельных участков и недвижимости, которая находится на удалении до 50 метров от границы. Эти участки будут передаваться Госпогранслужбе. Глава государства утвердил решение, ранее принятое Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Как отмечается в документе, принудительно лишать граждан такой собственности будут "в случае отсутствия согласия с владельцами указанных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по их выкупу".
Правительству и местным органам власти теперь поручено в течение полугода провести инвентаризацию таких участков, определить их владельцев. Некоторые пункты из указа не раскрываются, они под грифом "секретно".
А ранее, как рассказывал Лайф, на Украине пригрозили отбирать купленную россиянами землю. Среди прочего власти намерены выявлять источники средств, на которые будут приобретаться участки.
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