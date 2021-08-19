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Зеленский разрешил забирать у украинцев землю и дома рядом с границей

Правительству и властям регионов теперь нужно в течение полугода провести инвентаризацию таких участков.

18 августа, 23:53
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешив принудительное отчуждение земельных участков и недвижимости, которая находится на удалении до 50 метров от границы. Эти участки будут передаваться Госпогранслужбе. Глава государства утвердил решение, ранее принятое Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как отмечается в документе, принудительно лишать граждан такой собственности будут "в случае отсутствия согласия с владельцами указанных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по их выкупу".

Правительству и местным органам власти теперь поручено в течение полугода провести инвентаризацию таких участков, определить их владельцев. Некоторые пункты из указа не раскрываются, они под грифом "секретно".

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А ранее, как рассказывал Лайф, на Украине пригрозили отбирать купленную россиянами землю. Среди прочего власти намерены выявлять источники средств, на которые будут приобретаться участки.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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