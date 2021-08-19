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"Хаос": Желающих прорваться в аэропорт Кабула афганцев разгоняют выстрелами и газом

Страну пытается покинуть около 11 тысяч американцев, а также десятки тысяч её граждан. Талибы уверяют, что готовы содействовать этому.

19 августа, 00:57

Видео © ABC

Охраняющим аэропорт Кабула пришлось открыть предупредительный огонь и задействовать светошумовые гранаты, чтобы разогнать желающих прорваться на территорию воздушной гавани. У её стен находятся тысячи человек в надежде попасть на один из рейсов, вылетающих из Афганистана.

Как сообщает ABC, публикуя видео стрельбы у аэропорта, эвакуации из страны дожидается около 11 тысяч американцев. Желающих сделать то же афганцев — десятки тысяч. В их числе те, кто помогал американцам и поддерживаемым ими властям. При этом не уточняется, кто именно открывает огонь над головами и применяет средства для разгона людей — военные США или боевики "Талибана"*.

В США рассказали об обстановке в аэропорту Кабула

В США рассказали об обстановке в аэропорту Кабула

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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