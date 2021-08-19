Охраняющим аэропорт Кабула пришлось открыть предупредительный огонь и задействовать светошумовые гранаты, чтобы разогнать желающих прорваться на территорию воздушной гавани. У её стен находятся тысячи человек в надежде попасть на один из рейсов, вылетающих из Афганистана.

Как сообщает ABC, публикуя видео стрельбы у аэропорта, эвакуации из страны дожидается около 11 тысяч американцев. Желающих сделать то же афганцев — десятки тысяч. В их числе те, кто помогал американцам и поддерживаемым ими властям. При этом не уточняется, кто именно открывает огонь над головами и применяет средства для разгона людей — военные США или боевики "Талибана"*.