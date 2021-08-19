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"Есть весь потенциал": На Украине призвали воевать ракетами на чужой территории

Политики уверены, что от властей страны нужно требовать создания "ракетного щита".

19 августа, 00:30
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Фото © Facebook / СНБО

На Украине необходимо начинать массовое производство ракет, которыми страна потом будет воевать на чужой территории. С таким заявлением в ходе круглого стола в Киеве выступил экс-депутат Верховной рады Иван Заец.

"У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории", — заявил Заец.

Он уверен, что от украинских властей нужно требовать создания "ракетного щита". Политик назвал ещё одну сферу, посредством которой можно воевать удалённо, — информационную.

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А ранее на Украине призвали создать собственные ракеты, способные достать до Урала. Такое мощное вооружение стране необходимо "для спокойствия", отметили там.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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