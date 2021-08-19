На Украине необходимо начинать массовое производство ракет, которыми страна потом будет воевать на чужой территории. С таким заявлением в ходе круглого стола в Киеве выступил экс-депутат Верховной рады Иван Заец.

"У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории", — заявил Заец.

Он уверен, что от украинских властей нужно требовать создания "ракетного щита". Политик назвал ещё одну сферу, посредством которой можно воевать удалённо, — информационную.