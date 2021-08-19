На Сахалине заметили аномальные скопления медведей
В устьях рек собирается по 10-12 животных, караулящих горбушу. Хотя в это время они уже давно должны были уйти вверх за нерестом и питаться не только рыбой, но и лесными ресурсами.
Фото © Instagram / Экологическая вахта Сахалина
Аномальные для этого времени скопления медведей в устьях рек северо-востока Сахалина, включая заповедные, наблюдаются в эти дни, сообщает группа волонтёров, работающих в региональном государственном заказнике "Восточный". Учёные объясняют это тем, что нерестилища важнейших рек острова остаются полупустыми, и это при активно идущем промысле горбуши.
В реках Венгери и Пурш-Пурш, сообщает "Экологическая вахта Сахалина" наблюдается сильнейший дефицит нерестовой горбуши. Уровень заполнения рек здесь не превышает 10 процентов. В связи с этим, в устье каждой из двух рек наблюдается по 10-12 медведей, которые не собираются, как положено, уходить в глубь заказника. Обычно в это время они уже распределяются по всему протяжению рек, питаясь не только рыбой, но и ягодами и другой растительной пищей. Так, следуя за горбушей вверх по рекам, они осваивают и растительные ресурсы, что обеспечивает нормальный процесс накопления жира на зиму.
Чтобы помочь животным, экологи призвали закрыть промысел и "дать рыбе отнереститься".
Ранее Лайф сообщал, что восточное побережье Сахалина местами просто засыпало горбушей, погибающей при заходе на нерест.
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