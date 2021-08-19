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На Сахалине заметили аномальные скопления медведей

В устьях рек собирается по 10-12 животных, караулящих горбушу. Хотя в это время они уже давно должны были уйти вверх за нерестом и питаться не только рыбой, но и лесными ресурсами.

19 августа, 01:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSslWNSKH9t/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Экологическая вахта Сахалина</a></p>

Фото © Instagram / Экологическая вахта Сахалина

Аномальные для этого времени скопления медведей в устьях рек северо-востока Сахалина, включая заповедные, наблюдаются в эти дни, сообщает группа волонтёров, работающих в региональном государственном заказнике "Восточный". Учёные объясняют это тем, что нерестилища важнейших рек острова остаются полупустыми, и это при активно идущем промысле горбуши.

В реках Венгери и Пурш-Пурш, сообщает "Экологическая вахта Сахалина" наблюдается сильнейший дефицит нерестовой горбуши. Уровень заполнения рек здесь не превышает 10 процентов. В связи с этим, в устье каждой из двух рек наблюдается по 10-12 медведей, которые не собираются, как положено, уходить в глубь заказника. Обычно в это время они уже распределяются по всему протяжению рек, питаясь не только рыбой, но и ягодами и другой растительной пищей. Так, следуя за горбушей вверх по рекам, они осваивают и растительные ресурсы, что обеспечивает нормальный процесс накопления жира на зиму.

Чтобы помочь животным, экологи призвали закрыть промысел и "дать рыбе отнереститься".

Застрявший на мели у берега Сахалина кит спасён

Застрявший на мели у берега Сахалина кит спасён

Ранее Лайф сообщал, что восточное побережье Сахалина местами просто засыпало горбушей, погибающей при заходе на нерест.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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