На Сахалине заметили аномальные скопления медведей

Аномальные для этого времени скопления медведей в устьях рек северо-востока Сахалина, включая заповедные, наблюдаются в эти дни, сообщает группа волонтёров, работающих в региональном государственном заказнике "Восточный". Учёные объясняют это тем, что нерестилища важнейших рек острова остаются полупустыми, и это при активно идущем промысле горбуши.

В реках Венгери и Пурш-Пурш, сообщает "Экологическая вахта Сахалина" наблюдается сильнейший дефицит нерестовой горбуши. Уровень заполнения рек здесь не превышает 10 процентов. В связи с этим, в устье каждой из двух рек наблюдается по 10-12 медведей, которые не собираются, как положено, уходить в глубь заказника. Обычно в это время они уже распределяются по всему протяжению рек, питаясь не только рыбой, но и ягодами и другой растительной пищей. Так, следуя за горбушей вверх по рекам, они осваивают и растительные ресурсы, что обеспечивает нормальный процесс накопления жира на зиму.