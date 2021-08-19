Число погибших при землетрясении в Гаити превысило две тысячи

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения на Гаити возросло до 2189, более 12 тысяч человек ранено. Об этом сообщило Управление гражданской защиты республики.

Больше всего от землетрясения пострадали жители департамента Юг, там погибло 1832 человека. В департаменте Гранд-Анс жертвами стихийного бедствия стали 218 жителей, в департаменте Нипп — 137, в департаменте Северо-Запад — 2. Свыше 100 тысяч зданий в стране разрушено полностью или частично. Поисково-спасательная операция продолжается.