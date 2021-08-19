Число погибших при землетрясении в Гаити превысило две тысячи
Также зарегистрировано более двенадцати тысяч пострадавших в результате стихийного бедствия.
Фото © Twitter / ANADOLU AGENCY (RU)
Число жертв произошедшего в субботу землетрясения на Гаити возросло до 2189, более 12 тысяч человек ранено. Об этом сообщило Управление гражданской защиты республики.
Больше всего от землетрясения пострадали жители департамента Юг, там погибло 1832 человека. В департаменте Гранд-Анс жертвами стихийного бедствия стали 218 жителей, в департаменте Нипп — 137, в департаменте Северо-Запад — 2. Свыше 100 тысяч зданий в стране разрушено полностью или частично. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южных провинциях Гаити 14 августа. Первоначально сообщалось о нескольких десятках погибших, однако позже число жертв перевалило за две сотни, затем за 700 и за 1,2 тысячи. Власти на месяц ввели в стране режим ЧС.
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