Россиянам рассказали, каков риск после вакцинации попасть в реанимацию с ковидом
Наблюдения врача говорят в пользу прививочной кампании. Защита работает в том числе для людей, предрасположенных к тяжёлому течению заболевания.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Чаще всего заразившиеся CoViD-19 вакцинированные люди не нуждаются в госпитализации или не попадают в реанимацию. Такими наблюдениями поделился врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.
"По отдельным личным наблюдениям, привитый человек либо не нуждается в госпитализации, либо не попадает в реанимацию, хотя все предпосылки к этому по факторам риска есть", — рассказал он в интервью "Парламентской газете".
Врач также заявил, что привитые "легче и проще" переносят постковидные последствия, с которыми непривитые пациенты борются по несколько месяцев. Пальман уточнил, что это ни в коем случае "не большая статистика", а только его личная практика.
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Ранее Лайф писал, что число госпитализаций растёт в тех странах, где низок уровень вакцинации, а также принимаются "ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения", отметил глава ВОЗ. В организации заявили, что дельта-штамм коронавируса опережает меры реагирования на пандемию.
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