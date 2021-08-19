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Россиянам рассказали, каков риск после вакцинации попасть в реанимацию с ковидом

Наблюдения врача говорят в пользу прививочной кампании. Защита работает в том числе для людей, предрасположенных к тяжёлому течению заболевания.

19 августа, 01:23

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Чаще всего заразившиеся CoViD-19 вакцинированные люди не нуждаются в госпитализации или не попадают в реанимацию. Такими наблюдениями поделился врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.

"По отдельным личным наблюдениям, привитый человек либо не нуждается в госпитализации, либо не попадает в реанимацию, хотя все предпосылки к этому по факторам риска есть", — рассказал он в интервью "Парламентской газете".

Врач также заявил, что привитые "легче и проще" переносят постковидные последствия, с которыми непривитые пациенты борются по несколько месяцев. Пальман уточнил, что это ни в коем случае "не большая статистика", а только его личная практика.

Одной ногой на том свете: Кто из звёзд, побывавших в реанимации, привился от ковида, а кто пока не решился

Одной ногой на том свете: Кто из звёзд, побывавших в реанимации, привился от ковида, а кто пока не решился

Ранее Лайф писал, что число госпитализаций растёт в тех странах, где низок уровень вакцинации, а также принимаются "ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения", отметил глава ВОЗ. В организации заявили, что дельта-штамм коронавируса опережает меры реагирования на пандемию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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