Россиянам рассказали, каков риск после вакцинации попасть в реанимацию с ковидом

Чаще всего заразившиеся CoViD-19 вакцинированные люди не нуждаются в госпитализации или не попадают в реанимацию. Такими наблюдениями поделился врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.

"По отдельным личным наблюдениям, привитый человек либо не нуждается в госпитализации, либо не попадает в реанимацию, хотя все предпосылки к этому по факторам риска есть", — рассказал он в интервью "Парламентской газете".

Врач также заявил, что привитые "легче и проще" переносят постковидные последствия, с которыми непривитые пациенты борются по несколько месяцев. Пальман уточнил, что это ни в коем случае "не большая статистика", а только его личная практика.