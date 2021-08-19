"Найти вариант можно было": Бывший шеф протокольной службы Кремля рассказал о происходившем во время путча

По его словам, Михаил Горбачёв надеялся нормализовать ситуацию в СССР, но принимать какие-то меры было уже поздно.

После августовского путча 1991 года, ровно 30 лет назад, шансов сохранить страну в прежнем виде уже не было. Такое мнение, рассказывая о событиях тех дней, высказал руководитель протокола последнего советского лидера Владимир Шевченко.

В беседе с ТАСС он рассказал, что на тот момент президент СССР Михаил Горбачёв надеялся и мечтал сохранить страну, но что-либо сделать было невозможно. Это было связано с тем, что из Фороса президент вернулся уже в другую страну.

Шевченко узнал о происходящем во время отпуска. Тогда по телевизору начали показывать "Лебединое озеро", а связаться с Кремлём по спецсвязи ему не позволили: уже был введён запрет на какие-либо переговоры с тогдашним правительством. Однако картина происходящего в дни путча в Москве, куда вернулся Шевченко, оставила у него яркие воспоминания.

"Толпы народа, войска на улицах... Народ был за перемены, а это было главное. Не так просто — свистнул, и пришли. Это было волеизъявление народа", — отметил руководитель протокола президента СССР.

Шевченко уверен, что сохранить страну не получилось бы в любом случае: процесс развала уже был запущен, были шансы лишь затянуть этот процесс. Однако сожалеть об этом не стоит, уверен он, необходимо жить дальше.

"Горбачёв вошёл в историю, и они в ней останутся с Борисом Николаевичем [Ельциным]: это люди, которые искали вариант реконструкции. У кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не получилось. Это всё история. Нужно было не пузыриться, что там Ельцин не так сказал, а садиться решать, принимать меры, на что-то соглашаться, что-то отбрасывать. Но не хватило, не хватило…" — сказал Шевченко, отметив, что "найти какой-то вариант можно было".