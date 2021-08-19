Православные отмечают Яблочный Спас: Что это за праздник

Православные россияне сегодня, 19 августа, отмечают Яблочный Спас. Под таким названием он известен в народе, в Русской православной церкви же называется праздником Преображения Господня.

Согласно Библии, незадолго до распятия Иисус вместе с тремя учениками отправился на гору Фавор помолиться. Там он явил им свою божественную сущность. Апостолы увидели облако, из которого раздался голос: "Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение". В память об этом и был установлен праздник.

В церквях в этот день надевают белые одежды, читают специальную молитву на освящение плодов нового урожая. В России сложилось так, что на освящение приносят яблоки, поскольку в конце августа как раз время их созревания. Отсюда и пошло название — Яблочный Спас. Считается, что заниматься тяжёлым трудом в этот день нельзя. Есть и особые приметы. Согласно одной из них, по погоде на Яблочный Спас можно судить, холодным ли будет январь.