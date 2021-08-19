НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Православные отмечают Яблочный Спас: Что это за праздник

Этот день, в церкви называемый днём Преображения Господня, посвящён событию, описанному в Библии.

19 августа, 01:58
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Православные россияне сегодня, 19 августа, отмечают Яблочный Спас. Под таким названием он известен в народе, в Русской православной церкви же называется праздником Преображения Господня.

Согласно Библии, незадолго до распятия Иисус вместе с тремя учениками отправился на гору Фавор помолиться. Там он явил им свою божественную сущность. Апостолы увидели облако, из которого раздался голос: "Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение". В память об этом и был установлен праздник.

В церквях в этот день надевают белые одежды, читают специальную молитву на освящение плодов нового урожая. В России сложилось так, что на освящение приносят яблоки, поскольку в конце августа как раз время их созревания. Отсюда и пошло название — Яблочный Спас. Считается, что заниматься тяжёлым трудом в этот день нельзя. Есть и особые приметы. Согласно одной из них, по погоде на Яблочный Спас можно судить, холодным ли будет январь.

Священник рассказал, можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса

Священник рассказал, можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса

Ранее Лайф рассказывал, что всего спасов три. Уже был медовый, теперь яблочный, а следующий будет ореховым, он приходится на самый конец августа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1