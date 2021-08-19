Инфекционист объяснил, что мешает полному прекращению пандемии коронавируса

Вряд ли когда-либо предвидится полное прекращение циркуляции коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Полная элиминация вируса вряд ли возможна", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Исследователь пояснил: до сих пор не известно нулевое животное, ставшее источником инфекции и резервуаром изменившегося коронавируса. Также не установлено, от кого вирус передался человеку, преодолев межвидовой барьер. Все эти аспекты ещё предстоит изучать.