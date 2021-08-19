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Инфекционист объяснил, что мешает полному прекращению пандемии коронавируса

Учёный отметил, что ещё предстоит изучать источники возникновения ковида. Не установлено даже, от кого CoViD-19 передался человеку, преодолев межвидовой барьер.

19 августа, 03:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вряд ли когда-либо предвидится полное прекращение циркуляции коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Полная элиминация вируса вряд ли возможна",сказал он в беседе с РИА "Новости".

Исследователь пояснил: до сих пор не известно нулевое животное, ставшее источником инфекции и резервуаром изменившегося коронавируса. Также не установлено, от кого вирус передался человеку, преодолев межвидовой барьер. Все эти аспекты ещё предстоит изучать.

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Ранее Лайф сообщал, что в РАН предрекли ковиду превращение в сезонное заболевание при иммунизации 80% населения. Главная информация о вирусе уже получена, но он продолжает меняться.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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