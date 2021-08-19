Американские СМИ признали Россию хорошо подготовленной к любой войне

Россия готова к любым военным угрозам, в том числе в виде биологического, химического и ядерного оружия, и в этом она превосходит США и страны НАТО, заявил обозреватель Чарли Гао в статье для The National Interest. Колумнист пишет, что тенденцию сохранять и развивать навыки обороны Москва унаследовала от СССР. Например, сегодня российские аптечки изобилуют антибактериальными и радиозащитными средствами, а также антидотами для противодействия химическим отравлениям, отмечает автор материала.

Кроме того, пишет Гао, в стране часто проходят военные учения. Помимо масштабных мероприятий российские подразделения войск еженедельно проводят тренировки с применением индивидуальных средств защиты. А также, подчёркивает журналист, армия активно закупает вооружение: к примеру, тяжёлые огнемётные системы "Буратино" и "Солнцепёк", а также реактивные пехотные огнемёты "Шмель".

А вот в странах НАТО, отмечает автор, надлежащая подготовка крайне редка. Учебных центров по работе с химическим оружием "катастрофически мало", пишет Гао. В последний раз совершенствовали используемые США немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox в стране аж в 2007 году. В то время как Россия с 2000-х уже дважды проводила модернизацию этого вида вооружения, заявляет обозреватель.