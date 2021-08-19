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"Мощный удар": Пушков рассказал о последствиях бегства США из Афганистана

По мнению сенатора, Вашингтон вскоре попытается восстановить понесённые репутационные потери.

19 августа, 02:15
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Пушков</a></p>

Фото © Twitter / Алексей Пушков

Соединённые Штаты попытаются реабилитироваться после мощного удара по своей международной репутации в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Бегство вооружённой до зубов глобальной державы № 1 от боевиков, вооружённых в основном "калашниковыми" и Кораном, нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к "глобальному лидерству", о котором не устаёт говорить администрация Байдена. На этом фоне сейчас в Америке начнётся болезненный процесс осознания последствий этого поражения", — написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Он предположил, что США попытаются взять реванш в другой стране, чтобы тем самым восстановить авторитет. Сенатор напомнил, что подобной тактикой в своё время воспользовался Рейган, который отправил войска в Гренаду.

"Но, скорее всего, "сценарий реванша" ограничится ракетно-бомбовыми ударами по безответной цели и больших очков Вашингтону не принесёт. США не в том состоянии, чтобы пойти на новую большую войну", — резюмировал парламентарий.

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Байден допустил, что военные США останутся в Афганистане и после 31 августа

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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