Соединённые Штаты попытаются реабилитироваться после мощного удара по своей международной репутации в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Бегство вооружённой до зубов глобальной державы № 1 от боевиков, вооружённых в основном "калашниковыми" и Кораном, нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к "глобальному лидерству", о котором не устаёт говорить администрация Байдена. На этом фоне сейчас в Америке начнётся болезненный процесс осознания последствий этого поражения", — написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Он предположил, что США попытаются взять реванш в другой стране, чтобы тем самым восстановить авторитет. Сенатор напомнил, что подобной тактикой в своё время воспользовался Рейган, который отправил войска в Гренаду.

"Но, скорее всего, "сценарий реванша" ограничится ракетно-бомбовыми ударами по безответной цели и больших очков Вашингтону не принесёт. США не в том состоянии, чтобы пойти на новую большую войну", — резюмировал парламентарий.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.