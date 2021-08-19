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БМП и БТР на базе "Бумеранга" отправили на госиспытания

На этом базовом шасси также можно будет построить комплексы связи, разведки. Оно даёт большой внутренний объём для размещения необходимой аппаратуры.

19 августа, 02:51
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/User:VitalyKuzmin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vitaly V. Kuzmin</a></p>

Фото © Vitaly V. Kuzmin

В России начаты государственные испытания новейших боевых машин — бронетранспортёра (БТР) К-16 и колёсной боевой машины пехоты (БМП) К-17. Они созданы на перспективной платформе "Бумеранг". Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Михаил Осыко.

"Начинаются государственные испытания машины. Опытно-промышленная партия появится в войсках в ближайшее время", — сказал Осыко в интервью ТАСС.

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Он добавил, что это шасси можно будет использовать как базу для разработки комплексов связи, разведки. Оно даёт большой внутренний объём для размещения аппаратуры.

Ранее Лайф также рассказывал, что на новую стадию вышла разработка перспективного дальнего перехватчика. Самолёт призван сменить в вооружённых силах легендарный МиГ-31.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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