БМП и БТР на базе "Бумеранга" отправили на госиспытания

В России начаты государственные испытания новейших боевых машин — бронетранспортёра (БТР) К-16 и колёсной боевой машины пехоты (БМП) К-17. Они созданы на перспективной платформе "Бумеранг". Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Михаил Осыко.

"Начинаются государственные испытания машины. Опытно-промышленная партия появится в войсках в ближайшее время", — сказал Осыко в интервью ТАСС.

Он добавил, что это шасси можно будет использовать как базу для разработки комплексов связи, разведки. Оно даёт большой внутренний объём для размещения аппаратуры.