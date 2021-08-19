НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Отказано в возбуждении дела по факту избиения Шестуна в тюремной больнице

Следователи не нашли состава преступления в действиях медицинских сотрудников УФСИН. СКР назначил дополнительную проверку.

19 августа, 02:27
<p>Фото © Администрация Серпуховского района</p>

Фото © Администрация Серпуховского района

По заявлению бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна об избиении в тюремной больнице в Торжке в возбуждении уголовного дела следователи отказали. Вместе с тем назначена дополнительная проверка о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН по доводам, которые приводят заключённый и его адвокат.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ следственного органа, решение об отказе в возбуждении дела было принято ещё 6 августа. Решил так Торжокский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Тверской области.

Отмечается, что это сделано "в связи с отсутствием в действиях сотрудников ФКЛПУ "Областная больница" УФСИН России по Тверской области состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")".

Напомним, в декабре 2020 года Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Его приговорили к 15 годам колонии, а также обязали выплатить штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на три года. В колонии, где Шестун отбывает наказание, его отметили синей полосой за нарушение дисциплины.

"Вёл себя вызывающе". Бывшему главе Серпуховского района Шестуну могут увеличить срок за оскорбление судьи

"Вёл себя вызывающе". Бывшему главе Серпуховского района Шестуну могут увеличить срок за оскорбление судьи

Ранее Лайф сообщал, что в начале июля СКР начал проверку по факту избиения экс-главы Серпуховского района Шестуна в тюремной больнице. В колонию направили медицинского эксперта, который зарегистрировал побои, отметила тогда супруга осуждённого. По её словам, свидетельские показания дали и другие заключённые.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Обвиняемых в коррупции генералов МВД освободили из СИЗО по решению суда

10 июня, 10:58

СК начал проверку по факту избиения экс-главы Серпуховского района Шестуна в тюремной больнице

9 июля, 07:46

Число погибших при землетрясении в Гаити превысило две тысячи

сегодня в 01:10

Стас Пьеха рассказал, почему после скандала с избиением сына не забирает его поближе

сегодня в 03:24

Инфекционист объяснил, что мешает полному прекращению пандемии коронавируса

сегодня в 03:18

Новости партнеров

Layer 1