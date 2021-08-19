Отказано в возбуждении дела по факту избиения Шестуна в тюремной больнице

По заявлению бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна об избиении в тюремной больнице в Торжке в возбуждении уголовного дела следователи отказали. Вместе с тем назначена дополнительная проверка о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН по доводам, которые приводят заключённый и его адвокат.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ следственного органа, решение об отказе в возбуждении дела было принято ещё 6 августа. Решил так Торжокский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Тверской области.

Отмечается, что это сделано "в связи с отсутствием в действиях сотрудников ФКЛПУ "Областная больница" УФСИН России по Тверской области состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")".

Напомним, в декабре 2020 года Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Его приговорили к 15 годам колонии, а также обязали выплатить штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на три года. В колонии, где Шестун отбывает наказание, его отметили синей полосой за нарушение дисциплины.