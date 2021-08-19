"Мёртвые души" в Кабуле: Почему при эвакуации военной базы забыли 12 украинских военных Из-за огромной коррупции в американском военном ведомстве о том, что украинские солдаты реально существуют забыли, а украинские военные лётчики предпочли заработать, чем спасать сограждан. 18 августа, 21:40 Фото © ТАСС / АР / Shekib Rahmani

Двенадцать украинских военных остались на американской военной базе в Кабуле и запечатлели переход тюрьмы на сторону "Талибана"*. В ролике мужчины комментируют происходящее, поясняя, что даже руководство тюрьмы приветственно встречает отряды талибов, мрачно замечая, что их собственные дела обстоят крайне непросто.

Стоит отметить, что сотрудничество Украины и НАТО в Афганистане началось уже достаточно давно и, по всей видимости, военные ожидали, что их будут вывозить точно так же, как вывозили раньше.

— Украина же является партнёром НАТО во всех возможных программах. Они с грузинами впереди собственного крика всегда бегут. Раньше они были на подхвате, среди первых партий военных были сапёры и охранные службы, которые не отличались существенными должностями. И вот тут, когда всё неожиданно схлопнулось, а американцы начали спешно покидать регион, оказалось, что украинцев забыли предупредить, — отметил военный эксперт Сергей Ищенко.

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отчитался, что самолёт уже вывез из Кабула граждан Украины и других стран, все они находятся в безопасности. Отдельно подчеркнув, что 12 украинцев — не военнослужащие, а контрактники. Тем самым намекнув, что выбираться они должны сами, а страна их туда не посылала.

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— Тут есть интересная деталь: их могли вывезти, но лётчики предпочли заработать. На самолётах, по некоторой информации из нескольких источников, места продавались по 10–15 тыс. долларов. Их могли занять более обеспеченные люди. Да, их не вывезли, зато они получили заработок в районе миллиона долларов. Сейчас, скорее всего, уже нет возможности прилететь, аэропорт занят, судно могут сбить. Киеву, скорее всего, на них просто наплевать. В качестве версии рассматривается ещё вариант дефицита авиации. Украина готовится отпраздновать 30-летие страны — запланирован воздушный парад, в нём будут участвовать в том числе и самолёты военно-транспортной авиации. Сами понимаете, выбор между какими-то наёмниками, которых бросили, и пролётом над центром Киева для Зеленского очевиден, — сказал политолог Александр Роджерс.

Однако есть и другая версия, согласно которой украинские военные были не обслугой, а тренировочным персоналом американской базы. В их задачу входило тренировать, обучать обращению с оружием афганскую армию, численность которой, по официальным данным, составляла порядка 300 тысяч человек.

— Как видите, качество их профессиональной деятельности говорит само за себя. Проблема возникла из-за того, что армия Афганистана даже не разбежалась, а испарилась, будто её вообще никогда не было. И, видимо, американское командование не ожидало, что 20 лет работы и ударного финансирования повлекут за собой подобный эффект. Они же даже своих граждан толком вывезти не сумели, о чём красноречиво говорят страшные кадры из аэропорта Кабула, облетевшие мир, — говорит эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Причиной, по которой афганская армия не стала защищать существующий режим, Мендкович считает коррупцию, составной частью которой и являлись украинские военные специалисты.

— Сформировался целый ряд причин, во-первых, это, конечно, выделение таких технологий, которые бесполезны без поддержки армии США (например, спутниковая связь или управление беспилотных летательных аппаратов. — Прим. Лайфа). Плюс разворовывание средств как американской, так и афганской сторонами. По оценкам экспертов, примерно треть от того, что выделялось, было расхищено. При этом до четверти личного состава были "мёртвыми душами", числились только на бумаге, но на них выделялось жалование и довольствие. Видимо, украинских солдат и посчитали за такие "мёртвые души", которые и существовали только для финансовой отчётности, — добавил эксперт.

Никита Мендкович отметил, что эта ситуация демонстрирует, почему население Афганистана не стало воевать с талибами, не без оснований полагая, что действующая власть Ашрафа Гани вряд ли будет сильно лучше того, что может предложить "Талибан"*.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Никита Юрченко