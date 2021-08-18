Террористы с авиацией: Какое оружие досталось "Талибану"* в наследство от американцев Как полагают эксперты, на сегодняшний день "Талибан" является самой обеспеченной в военном отношении террористической группировкой в мире, при этом всё своё вооружение движение получило бесплатно. 17 августа, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

Гражданская война закончена. Руководители "Талибана"* заявили об окончательной победе в Афганской войне, которая длилась почти 20 лет. Над столицей Афганистана реют флаги экстремистской организации, президент Ашраф Гани бежал на самолёте, гружённом долларами, армия сдалась без боя. В том числе талибам досталось и оружие, которое бросили отступающие американцы, а также то, которым владела афганская армия.

По имеющимся данным, правительственные войска располагали достаточно неплохим арсеналом: это 40 средних танков Т-55 и Т-62, 640 бронетранспортёров MSFV, 200 бронеавтомобилей MaxxPro и несколько тысяч бронеавтомобилей "Хаммер". Кроме этого у Афганистана была и артиллерия, около 50 РСЗО "Град", более 80 122-миллиметровых гаубиц Д-30, а также более 500 миномётов. Сейчас всё это перешло в пользование талибов.

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Однако помимо этого талибам досталось ещё и оружие американских войск, которое в силу обстоятельств не успели вывезти за пределы страны.

— Практически всё вооружение, которое было у американцев, там и оставлено, это и бронетехника, и легендарные "Джавелины", другие переносные ракетные комплексы, целое море стрелкового оружия всех калибров, а главное — огромное количество средств связи. То есть всё то, чем славится американская армия, — это маячки, всякие "ночники" (прибор ночного видения, позволяющий вести прицельную стрельбу в тёмное время суток. — Прим. Лайфа), средства фиксации цели, малые беспилотники. Того, что осталось на базе в Баграме, должно хватить на батальон с идеальный экипировкой, а если с плохой, то и на целую дивизию, — сказал военный эксперт Сергей Судаков.

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Также в цепкие руки талибов попали 22 лёгких штурмовика EMB-314 Super Tucano, четыре транспортных самолёта C-130H Hercules, 24 лёгких самолёта Cessna 208B и 18 турбовинтовых PC-12. К ним же следует присовокупить шесть вертолётов российского производства Ми-35, 76 Ми-17, 41 американский вертолёт MD-530F и до 30 легендарных UH-60A Black Hawk "Чёрный ястреб". Как полагает военный эксперт Алексей Леонков, это в своём роде уникальное событие.

— Сейчас много говорят, что, мол, вот американцы оставили талибам оружие, но это капля в море. Там главное событие — это то, что афганская армия, натренированная американцами же, кстати, сдалась без боя. И вот её закрома теперь перешли к "Талибану". По сути, талибы стали единственной в мире террористической организацией (по крайней мере, пока не признали обратного), которая имеет на вооружении авиацию. Кроме этого, я бы сказал, что кроме авиации очень сильно изменит баланс сил их арсенал бронетехники, систем залпового огня. Но также важно, что к ним отошли и специалисты, которые просто в силу сложившейся ситуации перешли служить на сторону нового правительства Афганистана, — сказал военный эксперт.

Внутри Афганистана это оружие вряд ли будут использовать в массовом порядке, так как, по сути, основные боестолкновения закончились, однако это может вылиться в экспансию вовне, считает военный специалист Дмитрий Литовкин.

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— Для "Талибана" это подарок судьбы, возможно, это им досталось в рамках договорённости, возможно, просто так получилось, но факт остаётся фактом. По сути, гражданская война, о которой говорили США, — это была война между американскими марионетками и талибами, и последние победили. Как мы видим, проамериканские силы просто рассосались, не было никакого правительства, рухнуло в один день. Так что максимум, что нас ждёт, — это локальные боестолкновения с "Аль-Каидой"* и ИГИЛ*, они конкуренты, их будут выдавливать, что может создавать определённую опасность для Центральной Азии, — сказал эксперт.

Причиной для столь быстрого падения афганского правительства, как полагает Сергей Судаков, стало то, что Демократическая партия США хотела припугнуть другие страны, показав, "какой будет Афганистан без США", но ситуация вышла из-под контроля.

— Они хотели показать, что есть две большие разницы — Афганистан с американцами и без американцев. Их же все за это ругали, вот они и продемонстрировали. Но, видимо, так переусердствовали с выводом войск, что сами не поняли, как всё рухнуло, и уже в хаосе гуманитарной катастрофы им стало понятно, что что-то не то они сделали, но было уже поздно. Теперь сил, чтобы прекратить получившееся, уже нет, — отметил эксперт.

Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

Напомним, падение проамериканского режима в Кабуле произошло 15 августа. В один день из страны сбежали президент, министры, военные чины, армия самоустранилась, а отряды талибов вошли в столицу без боя. Скорая и плохо организованная эвакуация американцев напоминала не торжественный вывод войск, который продемонстрировал СССР в 1989 году, а позорное бегство, которое американцы уже продемонстрировали в 1975 году во Вьетнаме.

* Террористические организации, запрещённые в России.

Авторы Никита Юрченко