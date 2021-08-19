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В России предложено ввести запрет на сбор подписей за кандидатов по квартирам

По мнению инициаторов, такой метод создаёт неудобство для граждан, особенно если претендентов на выборное место много.

19 августа, 05:04
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

В Совфед направлена инициатива о запрете сбора по квартирам подписей за кандидатов перед выборами. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Как пишет RT, в письме Орлов отмечает, что если в округе большое количество кандидатов, то поквартирный обход жильцов приносит значительный дискомфорт для граждан. А ещё что под видом представителей избирательных штабов могут скрываться злоумышленники, желающие получить доступ к жилищу или персональным данным гражданина.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения ограничения для представителей избирательных штабов посещать места жительства избирателей", говорится в обращении.

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Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы — в частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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