В России предложено ввести запрет на сбор подписей за кандидатов по квартирам

В Совфед направлена инициатива о запрете сбора по квартирам подписей за кандидатов перед выборами. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Как пишет RT, в письме Орлов отмечает, что если в округе большое количество кандидатов, то поквартирный обход жильцов приносит значительный дискомфорт для граждан. А ещё что под видом представителей избирательных штабов могут скрываться злоумышленники, желающие получить доступ к жилищу или персональным данным гражданина.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения ограничения для представителей избирательных штабов посещать места жительства избирателей", — говорится в обращении.