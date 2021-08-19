Талибы получили базу с личными данными и биометрией помогавших США афганцев

В распоряжении "Талибана"* оказались американские военные биометрические устройства с данными жителей Афганистана. Таким образом, члены экстремистской группировки могут идентифицировать до 80% афганцев, в том числе тех, кто сотрудничал с США — как с вооружёнными силами, так и с дипломатами, сообщает The Intercept. Отмечается, что изначально Штаты заявляли, что сбор таких данных нужен для того, чтобы отслеживать террористов, но впоследствии в базу были включены гражданские лица, работавшие на посольства и коалиционное правительство.

"Мы обрабатывали тысячи местных жителей в день, нам приходилось опознавать, искать жилеты смертников, оружие, сбор разведданных. HIDE использовался как инструмент биометрической идентификации, чтобы помочь идентифицировать местных жителей, работающих на коалицию", — рассказал изданию военный подрядчик США.

"Я не думаю, что кто-либо когда-нибудь задумывался о конфиденциальности данных или о том, что делать в случае, если система HIIDE попадёт в чужие руки", — добавляет Велтон Чанг, технический директор Human Rights First, бывший офицер военной разведки США.

Ветеран армейских спецопераций, имя которого не называется, заявил, что, вероятно, талибам для обработки данных HIIDE потребуются дополнительные инструменты, но выразил опасения, что Пакистан поможет им с этим. По словам Чанга, талибы могут использовать биометрические данные для преследования неугодных, несмотря на всеобщую амнистию.

Ранее Лайф сообщал, что в единственном не захваченном "Талибаном" регионе собирающие ополчение против талибов афганцы попросили оружие. По мнению лидера Фронта сопротивления Афганистана, помочь с этим могли бы Вашингтон, Лондон и Париж.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.