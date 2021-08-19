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Двое суток надежды: В Смоленской области развёрнуты масштабные поиски двухлетней девочки

Рядом с местом исчезновения ребёнка располагается лесной массив, есть водоёмы. Поисковики прочёсывают местность.

19 августа, 04:04

В Смоленской области ведутся поиски без вести пропавшей двухлетней девочки. Видео © LIFE

Несколько сотен человек занимаются масштабными поисками пропавшей в Смоленской области двухлетней девочки. Пропала она из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Тёмкинского района. По данным Лайфа, девочка пошла за четырёхлетней сестрой, но не вернулась.

"Сестра пошла гулять, шла, и периодически оглядывалась, и видела, что та шла за ней. Но потом пропала. Она подумала, что та вернулась домой. Это было в 10:00, но родители спохватились только около 18:00", — говорит Лайфу один из участников поиска.

Фото © СК РФ

Фото © СК РФ

Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребёнка, ищут свидетелей и очевидцев. В поисках задействованы сотрудники СК РФ, МВД, военнослужащие, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители.

Обладающих любой информацией о разыскиваемой девочке просят сообщить в полицию по телефону 02.

Грязный и напуганный: В Приангарье шестилетний мальчик провёл ночь в лесу без еды и воды

Грязный и напуганный: В Приангарье шестилетний мальчик провёл ночь в лесу без еды и воды

Ранее в Челябинской области нашли живым шестилетнего мальчика, который потерялся в лесу. В обед малыш пошёл гулять с собакой и исчез. На его поиски направили 127 человек и 29 единиц техники.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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