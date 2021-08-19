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Стас Пьеха рассказал, почему после скандала с избиением сына не забирает его поближе

Семилетний Петя проходит реабилитацию. Певец надеется, что обидчица ребёнка понесла должное наказание.

19 августа, 03:24
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CQjBfzvH1uD/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> wolfieha</a></p>

Фото © Instagram / wolfieha

Обидчики сына Стаса Пьехи Петра не признают своей вины и никак не пытаются сгладить последствия. Об этом рассказал сам певец. Что касается ребёнка, то он в безопасности, уверен Пьеха. Поэтому он не видит смысла перевозить мальчика с мамой поближе к себе, в Москву.

"Когда мы общаемся по видеосвязи, Петя показывает мне игрушки, рисунки, рассказывает про каких-то тоботов. Сейчас сын занят подготовкой к школе — языки, арифметика, рисование, осваивает музыкальные азы. Самое главное — из семейного формата перейти в формат общения с коллективом. Мне это очень тяжело давалось, когда я был маленьким", — отмечает исполнитель в интервью Teleprogramma.pro.

Пьеха подчеркнул, что семья Безбородовых ведёт себя крайне вызывающе и устраивает информационные вбросы. Он резюмирует, что во всём должна разбираться полиция, а не он и общественность.

"Петя, его мама Наталья и бабушка живут в городе Пушкин под Петербургом. Это прекрасное место, одно из лучших с точки зрения красоты и уюта. Им нет никакого резона куда-то переезжать. Я со своей стороны стараюсь улучшить их условия жизни там", — говорит Стас Пьеха.

Жена футбольного арбитра устраивала провокации, пока сын Пьехи лежал в больнице

Жена футбольного арбитра устраивала провокации, пока сын Пьехи лежал в больнице

Ранее Лайф рассказывал, что в конце июля сын Пьехи попал в больницу после нападения соседки. Избившая мальчика супруга футбольного арбитра написала заявление в полицию на ребёнка за то, что он испортил ей бассейн.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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