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"Знаем, что нас ждёт": Собирающие ополчение против талибов афганцы попросили оружие

По мнению лидера Фронта сопротивления Афганистана, помочь с этим могли бы Вашингтон, Лондон и Париж.

19 августа, 03:48
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Афганцы, которые в горной провинции Панджшер собирают ополчение против талибов, призвали страны Запада обеспечить их оружием. Так называемый Фронт сопротивления Афганистана готов дать бой в этом единственном не захваченном "Талибаном"* регионе.

Газета Washington Post приводит слова Масуда, называя его лидером фронта. Он является сыном погибшего главы "Северного альянса" — известного полевого командира таджикского происхождения Ахмад Шаха Масуда. Тот также противостоял талибам. Масуд призвал США стать "великим арсеналом демократии", хоть они и "покинули поле битвы".

"С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учёбу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях", — говорит лидер повстанцев.

По его словам, в Панджшер с оружием и техникой отправились некоторые бойцы бывшей афганской армии. Из региона намерены сделать "последний бастион афганской свободы".

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"Наш боевой дух силён. Мы по опыту знаем, что нас ждёт. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения", — говорит Масуд.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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