Афганцы, которые в горной провинции Панджшер собирают ополчение против талибов, призвали страны Запада обеспечить их оружием. Так называемый Фронт сопротивления Афганистана готов дать бой в этом единственном не захваченном "Талибаном"* регионе.

Газета Washington Post приводит слова Масуда, называя его лидером фронта. Он является сыном погибшего главы "Северного альянса" — известного полевого командира таджикского происхождения Ахмад Шаха Масуда. Тот также противостоял талибам. Масуд призвал США стать "великим арсеналом демократии", хоть они и "покинули поле битвы".

"С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учёбу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях", — говорит лидер повстанцев.

По его словам, в Панджшер с оружием и техникой отправились некоторые бойцы бывшей афганской армии. Из региона намерены сделать "последний бастион афганской свободы".

"Наш боевой дух силён. Мы по опыту знаем, что нас ждёт. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения", — говорит Масуд.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.