Ветеран КГБ рассказал, как секретные сводки перед крахом СССР попадали к шпионам

Секретные сводки о положении дел в СССР в конце 1980-х оказывались в руках агентов иностранных спецслужб. Об этом рассказал бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР, полковник в отставке Юрий Кобяков.

В своей статье для журнала "Национальная оборона" к 30-летию событий августа 1991 года он пояснил, что с 1987 по 1989 год ежеквартально на имя Горбачёва по его поручению из КГБ СССР направлялась специальная аналитическая сводка за подписью председателя Комитета госбезопасности.

"Этот документ готовился специально созданной группой высококвалифицированных аналитиков. При этом использовался самый широкий спектр источников информации — как агентурно-оперативных, полученных разведкой и контрразведкой, так и открытых (социсследования, публикации в советских и зарубежных СМИ и так далее)", — написал Кобяков.

Там давалась картина достаточно подробно и без прикрас, говорит ветеран разведки. Указывались ошибки и недочёты работы власти, говорилось о недовольстве некоторых групп населения.

"По целому ряду признаков стало ясно, что содержание предназначенных лично для генсека Горбачёва секретных аналитических сводок КГБ СССР становится известным в кругах, по существу, работавших в интересах иностранных государств и заинтересованных в ослаблении и развале Советского Союза", — написал Кобяков.