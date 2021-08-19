НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ветеран КГБ рассказал, как секретные сводки перед крахом СССР попадали к шпионам

При их подготовке использовался самый широкий спектр источников информации — как агентурно-оперативных, полученных разведкой и контрразведкой, так и открытых.

19 августа, 04:16
<p>Фото © ТАСС / Валерий Христофоров</p>

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Секретные сводки о положении дел в СССР в конце 1980-х оказывались в руках агентов иностранных спецслужб. Об этом рассказал бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР, полковник в отставке Юрий Кобяков.

В своей статье для журнала "Национальная оборона" к 30-летию событий августа 1991 года он пояснил, что с 1987 по 1989 год ежеквартально на имя Горбачёва по его поручению из КГБ СССР направлялась специальная аналитическая сводка за подписью председателя Комитета госбезопасности.

"Этот документ готовился специально созданной группой высококвалифицированных аналитиков. При этом использовался самый широкий спектр источников информации — как агентурно-оперативных, полученных разведкой и контрразведкой, так и открытых (социсследования, публикации в советских и зарубежных СМИ и так далее)", — написал Кобяков.

Там давалась картина достаточно подробно и без прикрас, говорит ветеран разведки. Указывались ошибки и недочёты работы власти, говорилось о недовольстве некоторых групп населения.

"По целому ряду признаков стало ясно, что содержание предназначенных лично для генсека Горбачёва секретных аналитических сводок КГБ СССР становится известным в кругах, по существу, работавших в интересах иностранных государств и заинтересованных в ослаблении и развале Советского Союза", — написал Кобяков.

Генерал указал на странную деталь во время выступлений ГКЧП

Генерал указал на странную деталь во время выступлений ГКЧП

Ранее сообщалось, что Володин назвал Горбачёва и элиту КПСС виновными в развале СССР. По его мнению, партийная бюрократия перечеркнула свои идеалы, предала страну и её граждан.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Найти вариант можно было": Бывший шеф протокольной службы Кремля рассказал о происходившем во время путча

сегодня в 01:33

Нарышкин заявил, что в состав Bellingcat входят экс-сотрудники западных спецслужб

2 августа, 12:52

Историк связал незнание россиян значения аббревиатуры ГКЧП с зацикленностью на себе

вчера в 14:06

"Развели по классике": На Украине обвинили Меркель в краже у страны всего транзита газа

сегодня в 04:42

Талибы получили базу с личными данными и биометрией помогавших США афганцев

сегодня в 04:27

Новости партнеров

Layer 1