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Шойгу за штурвалом Т-80 лично проверил трассу перед началом "Танкового биатлона"

Министр "высоко оценил готовность инфраструктуры полигона" к АРМИ-2021. Он пожелал успехов российским танкистам.

19 августа, 05:29

Шойгу за штурвалом Т-80 лично проверил трассу перед началом "Танкового биатлона". Видео © Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично опробовал трассу конкурса "Танковый биатлон". Для этого глава военного ведомства сел за штурвал танка Т-80БВМ, сообщили в МО.

"В подмосковном Алабине, где с 22 августа открываются "Армейские международные игры − 2021", глава военного ведомства Сергей Шойгу проехал на новом российском танке Т-80БВМ по подготовленной для состязаний танковых экипажей трассе протяжённостью свыше четырёх километров", — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, министр "высоко оценил готовность инфраструктуры полигона" к АРМИ-2021. Он пожелал успехов в соревнованиях российским танкистам. "Танковый биатлон" в этом году пройдёт на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября. Участие в нём будут принимать команды более двух десятков стран.

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Как сообщал Лайф, ранее Шойгу рассказал, что призёр танкового биатлона сжёг шесть танков противника в реальном бою. Глава Минобороны поделился историей возникновения этих необычных соревнований, а также Армейских игр.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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