Центр Гамалеи модифицировал вакцину "Спутник V" под дельта-штамм

Центр им. Гамалеи, разработавший российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", создал модифицированный под штамм "дельта" вариант препарата. Об этом сообщил глава учреждения Александр Гинцбург.

Он отметил, что в холодильнике уже лежит готовая конструкция вакцины, но говорить об эффективности такого варианта пока рано.

"Все начали делать вакцину на основе последовательности дельта-штамма, а будет ли она лучше против дельта-штамма, априори никто сказать не может", — приводит слова Гинцбурга "Интерфакс".

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.