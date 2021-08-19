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Центр Гамалеи модифицировал вакцину "Спутник V" под дельта-штамм

Однако говорить об эффективности такого варианта пока преждевременно, заметил Александр Гинцбург.

19 августа, 06:29
<p>Фото © Sputnikvaccine.com</p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Центр им. Гамалеи, разработавший российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", создал модифицированный под штамм "дельта" вариант препарата. Об этом сообщил глава учреждения Александр Гинцбург.

Он отметил, что в холодильнике уже лежит готовая конструкция вакцины, но говорить об эффективности такого варианта пока рано.

"Все начали делать вакцину на основе последовательности дельта-штамма, а будет ли она лучше против дельта-штамма, априори никто сказать не может", — приводит слова Гинцбурга "Интерфакс".

Комбинация "Спутника V" с другой вакциной дала хороший иммунитет

Комбинация "Спутника V" с другой вакциной дала хороший иммунитет

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Ранее Лайф сообщал, что в Аргентине подтвердили формирование высокого уровня защиты после прививки "Спутником V". В исследовании принимали участие как не болевшие ковидом медицинские работники, так и те, кто перенёс заболевание.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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