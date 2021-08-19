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Ветеран ФСБ рассказал, почему талибы надолго обосновались в Афганистане

Самое плохое — то, что радикалы освободили сотни преступников из тюрем, подчеркнул эксперт. По его мнению, теперь они могут попытаться напасть на соседние государства.

19 августа, 06:31

Фото © LIFE

Ветеран КГБ и ФСБ в отставке Семён Щанкин рассказал о своём видении обстановки в Афганистане. Эксперт, который в прошлом участвовал в боевых действиях в этой стране, считает, что захватившие власть талибы обосновались в республике надолго.

"Надолго, да, это надолго. Народ афганский устал от войны. Мира хотят. А талибы обещают", — передаёт телеканал "Звезда" слова ветерана.

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Самое плохое — то, что радикалы освободили сотни преступников из тюрем, подчеркнул Щанкин. По его мнению, теперь они могут попытаться напасть на государства, граничащие с Россией и Афганистаном. Поэтому наши спецслужбы должны быть готовы к такому развитию событий, заключил эксперт.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В СМИ появлялись сообщения о том, что он может находиться в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, однако все они не подтвердились. Минувшей ночью журналисты рассказали, что Гани сейчас в Абу-Даби.

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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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