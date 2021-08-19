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Талибы предложат должности в новом правительстве членам бывших администраций

Войти в кабмин смогут также и женщины, сейчас лидеры движения ведут консультации с потенциальными сотрудниками.

19 августа, 06:50
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Некоторым членам предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. Об этом со ссылкой на заявление талибов сообщает Reuters.

Сейчас между лидерами "Талибана"* и бывшими чиновниками ведутся консультации. В новое правительство смогут войти и женщины, которым также дадут работу.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

17 августа представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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