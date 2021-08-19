Россиянин забыл на улице чемодан с 15 миллионами и уехал в командировку
Бдительность мужчины подорвал телефонный звонок — он отвлёкся и напрочь забыл о забитой доверху деньгами сумке.
В Биробиджане бизнесмен забыл на улице чемодан с 15 миллионами и уехал в командировку. Видео © Instagram / УМВД России по ЕАО
Бизнесмен из Биробиджана так торопился в командировку, что забыл на улице чемодан, в котором лежало 15 миллионов рублей. Но удача явно была на стороне рассеянного мужчины — ценный груз спокойно простоял во дворе дома несколько часов и позже был передан "растеряше" прямо в руки, сообщили в территориальном управлении МВД РФ.
Бизнесмен пояснил, что утром торопился в командировку, поставил сумку рядом с машиной и уехал, оставив её на улице. Бдительность мужчины "усыпил" телефонный звонок — он отвлёкся и напрочь забыл о забитом доверху деньгами чемодане.
Когда владелец вспомнил о чемодане, то позвонил супруге. Та выглянула в окно и увидела полицейских рядом с пропажей. В отделении супругам уже вернули имущество.
Ранее Лайф рассказывал, как грабители-неудачники обнесли квартиру москвича и забыли сумку с деньгами на месте преступления. В результате добыча злоумышленников составила в шесть раз меньше, чем они рассчитывали унести.
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