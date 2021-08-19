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Россиянин забыл на улице чемодан с 15 миллионами и уехал в командировку

Бдительность мужчины подорвал телефонный звонок — он отвлёкся и напрочь забыл о забитой доверху деньгами сумке.

19 августа, 06:57

В Биробиджане бизнесмен забыл на улице чемодан с 15 миллионами и уехал в командировку. Видео © Instagram / УМВД России по ЕАО

Бизнесмен из Биробиджана так торопился в командировку, что забыл на улице чемодан, в котором лежало 15 миллионов рублей. Но удача явно была на стороне рассеянного мужчины — ценный груз спокойно простоял во дворе дома несколько часов и позже был передан "растеряше" прямо в руки, сообщили в территориальном управлении МВД РФ.

Бизнесмен пояснил, что утром торопился в командировку, поставил сумку рядом с машиной и уехал, оставив её на улице. Бдительность мужчины "усыпил" телефонный звонок — он отвлёкся и напрочь забыл о забитом доверху деньгами чемодане.

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Когда владелец вспомнил о чемодане, то позвонил супруге. Та выглянула в окно и увидела полицейских рядом с пропажей. В отделении супругам уже вернули имущество.

Ранее Лайф рассказывал, как грабители-неудачники обнесли квартиру москвича и забыли сумку с деньгами на месте преступления. В результате добыча злоумышленников составила в шесть раз меньше, чем они рассчитывали унести.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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