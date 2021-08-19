Коррекцию орбиты МКС перенесли из-за неготовности американского сегмента

Коррекция высоты орбиты Международной космической станции, которая была изначально запланирована на утро 19 августа, перенесена на резервную дату — 21 августа. Как сообщили в "Роскосмосе", изменение даты произошло по просьбе американской стороны.

"Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента МКС, о которой в подмосковный Центр управления полётами ЦНИИмаш сообщил Flight Director (сменный руководитель полётом) партнёров", — отметили в госкорпорации.