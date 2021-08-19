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Коррекцию орбиты МКС перенесли из-за неготовности американского сегмента

Ранее она была запланирована на 19 августа, однако по просьбам американской стороны назначена резервная дата.

19 августа, 07:16

Фото © wikipedia

Коррекция высоты орбиты Международной космической станции, которая была изначально запланирована на утро 19 августа, перенесена на резервную дату — 21 августа. Как сообщили в "Роскосмосе", изменение даты произошло по просьбе американской стороны.

"Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента МКС, о которой в подмосковный Центр управления полётами ЦНИИмаш сообщил Flight Director (сменный руководитель полётом) партнёров", — отметили в госкорпорации.

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Сейчас на МКС находится 65-я экспедиция в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимбро и Меган Макартур, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ и астронавта Европейского космического агентства Тома Песке.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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