Цена нефти Brent опустилась ниже $67 впервые с конца мая
К 10:08 мск падение ускорилось, и марка Brent торговалась на уровне $66,66 за баррель.
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Стоимость нефти Brent с поставкой в октябре опустилась до $66,99 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. В последний раз цена этой марки находилась ниже $67 за баррель 24 мая текущего года.
К 10:08 мск падение ускорилось, и марка Brent торговалась на уровне $66,66 за баррель. Нефть WTI тоже дешевела — до $63,46 за баррель.
А ранее преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук назвал факторы, которые определяют изменчивость рубля в последний месяц лета. Помимо традиционных есть и те, которые свойственны именно текущему году.
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