Цена нефти Brent опустилась ниже $67 впервые с конца мая

Стоимость нефти Brent с поставкой в октябре опустилась до $66,99 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. В последний раз цена этой марки находилась ниже $67 за баррель 24 мая текущего года.

К 10:08 мск падение ускорилось, и марка Brent торговалась на уровне $66,66 за баррель. Нефть WTI тоже дешевела — до $63,46 за баррель.