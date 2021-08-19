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Цена нефти Brent опустилась ниже $67 впервые с конца мая

К 10:08 мск падение ускорилось, и марка Brent торговалась на уровне $66,66 за баррель.

19 августа, 07:24

Фото © Shutterstock

Стоимость нефти Brent с поставкой в октябре опустилась до $66,99 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. В последний раз цена этой марки находилась ниже $67 за баррель 24 мая текущего года.

К 10:08 мск падение ускорилось, и марка Brent торговалась на уровне $66,66 за баррель. Нефть WTI тоже дешевела — до $63,46 за баррель.

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А ранее преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук назвал факторы, которые определяют изменчивость рубля в последний месяц лета. Помимо традиционных есть и те, которые свойственны именно текущему году.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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