Социологи выяснили, что каждый пятый украинец считает себя "советским человеком"

Каждый пятый украинец (21%) считает себя "советским человеком", при этом каждый четвёртый (26%) — европейцем. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого к 30-летию независимости Украины социологической группой "Рейтинг".

По результатам опроса также выяснилось, что 75% респондентов идентифицируют себя гражданами Украины, а 11% опрошенных не чувствуют себя таковыми. Кроме того, отмечается, что провозглашение независимости Незалежной в целом на сегодняшний день поддержали бы 80% опрошенных, выступили бы против 15%, а затруднились ответить 5%.

Больше всего поддержали независимость Украины представители поколения, которое родилось после 1991 года (87%). Этого же мнения придерживаются жители западных и центральных регионов. Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня такое решение.

Специалисты опросили 20 000 респондентов во всех областях страны, кроме Донбасса. Исследование проводилось с 20 июля по 9 августа методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.