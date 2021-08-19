Социологи выяснили, что каждый пятый украинец считает себя "советским человеком"
Провозглашение независимости Незалежной в целом на сегодняшний день поддержали бы 80% опрошенных, выступили бы против 15%, а затруднились ответить 5%.
Фото © ТАСС / Dmytro Smolyenko / Ukrinform via ZUMA Wire
Каждый пятый украинец (21%) считает себя "советским человеком", при этом каждый четвёртый (26%) — европейцем. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого к 30-летию независимости Украины социологической группой "Рейтинг".
По результатам опроса также выяснилось, что 75% респондентов идентифицируют себя гражданами Украины, а 11% опрошенных не чувствуют себя таковыми. Кроме того, отмечается, что провозглашение независимости Незалежной в целом на сегодняшний день поддержали бы 80% опрошенных, выступили бы против 15%, а затруднились ответить 5%.
Больше всего поддержали независимость Украины представители поколения, которое родилось после 1991 года (87%). Этого же мнения придерживаются жители западных и центральных регионов. Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня такое решение.
Специалисты опросили 20 000 респондентов во всех областях страны, кроме Донбасса. Исследование проводилось с 20 июля по 9 августа методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.
Ранее Лайф писал, что депутат ДНР назвал днём позора годовщину независимости Украины. По мнению Дмитрия Чурадзе, адекватным жителям страны нужно полностью вычистить Незалежную от "прислужников Запада", чтобы иметь возможность гордиться своей свободой.
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