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    Рейтинг Зеленского упал ниже 30%

    Однако, несмотря на это, лидер Незалежной по-прежнему опережает бывших кандидатов на пост главы государства.

    19 августа, 13:42
    <p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robochij-vizit-prezidenta-ukrayini-do-nimechchini-4041" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

    Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

    Менее трети украинцев согласились бы поддержать нынешнего президента страны Владимира Зеленского на потенциальных выборах. Об этом говорят данные опросов общественного мнения.

    "Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский, за которого проголосовало бы в случае проведения выборов в ближайшее время 27,2% (среди голосующих и определившихся)", — отметили социологи группы "Рейтинг".

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    Согласно данным опроса, следом за Зеленским идёт экс-лидер Незалежной Пётр Порошенко — за него свои голоса отдали бы 14,9% респондентов. Замыкает тройку лидеров сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко с результатом 10,5%.

    Лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержало бы 9,3% опрошенных. Далее идут экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев и экс-премьер-министр Владимир Гройсман — им граждане доверяют меньше всего, их результаты варьируются в промежутке от 5 до 6%.

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    Ранее Зеленский вновь заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным. По словам главы Незалежной, Киев сформировал списки нуждающихся в освобождении для обмена с РФ, однако сейчас этот вопрос "полностью заторможен".

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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