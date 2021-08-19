Рейтинг Зеленского упал ниже 30%

Менее трети украинцев согласились бы поддержать нынешнего президента страны Владимира Зеленского на потенциальных выборах. Об этом говорят данные опросов общественного мнения.

"Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский, за которого проголосовало бы в случае проведения выборов в ближайшее время 27,2% (среди голосующих и определившихся)", — отметили социологи группы "Рейтинг".

Согласно данным опроса, следом за Зеленским идёт экс-лидер Незалежной Пётр Порошенко — за него свои голоса отдали бы 14,9% респондентов. Замыкает тройку лидеров сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко с результатом 10,5%.

Лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержало бы 9,3% опрошенных. Далее идут экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев и экс-премьер-министр Владимир Гройсман — им граждане доверяют меньше всего, их результаты варьируются в промежутке от 5 до 6%.