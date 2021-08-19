Житель Украины сделал татуировку с Зеленским и стал мемом, над которым грех не посмеяться
Особенное веселье такой выбор наколки вызвал у земляков парня, который решил показать свой патриотизм необычным образом.
В соцсетях настроение мигом поднялось на несколько градусов, когда пользователь "Фейсбука" Игорь Тихолаз из Днепра, Украина, опубликовал на своей странице фото с яростным патриотом. Тот из лучших побуждений набил на ноге портрет президента Незалежной Владимира Зеленского. Выбор парня Тихолаз не оценил, подписав снимок: "Никак не пойму, как татуха могла сползти на полметра?" Шутку мужчины поддержали и другие пользователи Сети, начав упражняться в остроумии.
Ничего не соображаете... Просто подумайте, где он окажется, если присесть на корточки...
А на другой Порошенко должен был быть)))
Так это не татуха, это лишай такой!
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