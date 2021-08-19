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Житель Украины сделал татуировку с Зеленским и стал мемом, над которым грех не посмеяться

Особенное веселье такой выбор наколки вызвал у земляков парня, который решил показать свой патриотизм необычным образом.

19 августа, 10:54

Фото © Facebook / Тихолаз Ігор

В соцсетях настроение мигом поднялось на несколько градусов, когда пользователь "Фейсбука" Игорь Тихолаз из Днепра, Украина, опубликовал на своей странице фото с яростным патриотом. Тот из лучших побуждений набил на ноге портрет президента Незалежной Владимира Зеленского. Выбор парня Тихолаз не оценил, подписав снимок: "Никак не пойму, как татуха могла сползти на полметра?" Шутку мужчины поддержали и другие пользователи Сети, начав упражняться в остроумии.

Фото © Facebook / Тихолаз Ігор

Фото © Facebook / Тихолаз Ігор

Ничего не соображаете... Просто подумайте, где он окажется, если присесть на корточки...

Сергей Ющенко

А на другой Порошенко должен был быть)))

Victor Xomenko

Так это не татуха, это лишай такой!

Vasyl Makarenko

Блогерша из Киева с огромными скулами показала себя в 21 год, до того как изуродовала лицо пластикой

Блогерша из Киева с огромными скулами показала себя в 21 год, до того как изуродовала лицо пластикой

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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