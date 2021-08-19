Домохозяйка считала фасоль у двери глупым пранком, пока полиция не раскрыла ей пугающую правду
Родственник Марии раньше служил правоохранителем, поэтому сразу догадался, в чём на самом деле суть.
Недавно утром домохозяйку из Тайна-энд-Уира, Великобритания, встретила неприятная картина. Кто-то вывалил целую банку красной фасоли перед дверью её дома. Мария Селино-Страйкер посчитала, что это чья-то глупая шутка, и сразу всё убрала. Но когда она поделилась этим со своим родственником, который раньше работал в полиции, то тот подкинул ей поводов для беспокойства, пишет Lad Bible.
Оказывается, это не пранк, а очень простая и действенная уловка грабителей. Они выкидывают перед дверью потенциальной жертвы что-то неприятное, но довольно ощутимое (чтобы не смыло дождём), а затем ждут. Если в течение пары дней владельцы жилья не убирают мусор, значит, они уехали и дом без присмотра. Марию такое открытие изрядно испугало, и теперь она закрывает на ночь все дополнительные замки. Каждый день она проверяет дома соседей, особенно пенсионеров и тех, кто уехал в отпуск.
Я написала об этом в "Фейсбуке", чтобы предупредить и обезопасить других. Если эта информация убережёт хоть одного человека — я буду очень рада
WOW-news
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