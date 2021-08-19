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Домохозяйка считала фасоль у двери глупым пранком, пока полиция не раскрыла ей пугающую правду

Родственник Марии раньше служил правоохранителем, поэтому сразу догадался, в чём на самом деле суть.

19 августа, 08:43

Фото © Facebook / Maria Celino-Straker

Недавно утром домохозяйку из Тайна-энд-Уира, Великобритания, встретила неприятная картина. Кто-то вывалил целую банку красной фасоли перед дверью её дома. Мария Селино-Страйкер посчитала, что это чья-то глупая шутка, и сразу всё убрала. Но когда она поделилась этим со своим родственником, который раньше работал в полиции, то тот подкинул ей поводов для беспокойства, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Maria Celino-Straker

Фото © Facebook / Maria Celino-Straker

Оказывается, это не пранк, а очень простая и действенная уловка грабителей. Они выкидывают перед дверью потенциальной жертвы что-то неприятное, но довольно ощутимое (чтобы не смыло дождём), а затем ждут. Если в течение пары дней владельцы жилья не убирают мусор, значит, они уехали и дом без присмотра. Марию такое открытие изрядно испугало, и теперь она закрывает на ночь все дополнительные замки. Каждый день она проверяет дома соседей, особенно пенсионеров и тех, кто уехал в отпуск.

Фото © Facebook / Maria Celino-Straker

Фото © Facebook / Maria Celino-Straker

Я написала об этом в "Фейсбуке", чтобы предупредить и обезопасить других. Если эта информация убережёт хоть одного человека — я буду очень рада

Мария Селино-Страйкер

Парень снял существо, похожее на паука со множеством лапок, но разгадка оказалась куда неприятнее

Парень снял существо, похожее на паука со множеством лапок, но разгадка оказалась куда неприятнее

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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