Домохозяйка считала фасоль у двери глупым пранком, пока полиция не раскрыла ей пугающую правду

Недавно утром домохозяйку из Тайна-энд-Уира, Великобритания, встретила неприятная картина. Кто-то вывалил целую банку красной фасоли перед дверью её дома. Мария Селино-Страйкер посчитала, что это чья-то глупая шутка, и сразу всё убрала. Но когда она поделилась этим со своим родственником, который раньше работал в полиции, то тот подкинул ей поводов для беспокойства, пишет Lad Bible .

Оказывается, это не пранк, а очень простая и действенная уловка грабителей. Они выкидывают перед дверью потенциальной жертвы что-то неприятное, но довольно ощутимое (чтобы не смыло дождём), а затем ждут. Если в течение пары дней владельцы жилья не убирают мусор, значит, они уехали и дом без присмотра. Марию такое открытие изрядно испугало, и теперь она закрывает на ночь все дополнительные замки. Каждый день она проверяет дома соседей, особенно пенсионеров и тех, кто уехал в отпуск.