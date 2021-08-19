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Девушка искала парня в приложении для знакомств, но произошла ошибка, от которой стало плохо всем

Нужно признать, общего у них действительно очень много. Как минимум примерно 50% генов.

19 августа, 07:49

Фото © Twitter / RosieisaHolt

Актриса и комик Рози Холт уже устала в своих шоу шутить про то, какая она одинокая, и придумала, как решить этот вопрос. Девушка скачала специальное приложение для знакомств Hinge, которое подбирает пользователям пары, идеально подходящие под их параметры.

Всё бы ничего, но только эта попытка распрощаться с холостяцкой жизнью закончилась случаем, достойным целого выступления. Алгоритмы искусственного интеллекта порекомендовали Рози списаться... с её родным братом!

Фото © Twitter / RosieisaHolt

Фото © Twitter / RosieisaHolt

Приложение посчитало, что ребята хорошо подойдут друг другу, неспроста: живут они неподалёку, в Сомерсете, Англия, и у них куча общих увлечений и интересов. Алгоритмы и правда сработали слишком хорошо — совпадение стопроцентное. Но Рози любезно отказалась от предложения знакомиться со своим братом, сославшись на то, что он "не в её вкусе". Кстати, Чарли уведомление тоже пришло. Теперь ребятам есть что обсудить, пишет The Sun.

Фото © Twitter / RosieisaHolt

Фото © Twitter / RosieisaHolt

Когда Рози поделилась забавной ситуацией в своём твиттер-аккаунте RosieisaHolt, её пост тут же завирусился. Пользователи соцсети были в восторге! В комментариях десятки людей принялись шутить про алгоритмы приложения. Осторожно — дальше высокая концентрация шуток про инцест.

Посмотрите на положительные моменты!

1) Вы уже любите родственников мужа, и они любят вас.

2) Никаких новых семейных праздников, на которые вы будете обязаны ходить.

3) Не нужно копить на плату за обучение, ведь ваши дети будут слишком глупы, чтобы поступить в университет.

Nabend1401

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Девушка показала, как за время отношений изменился её парень, и теперь это совершенно другой человек

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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