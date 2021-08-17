Девушка показала, как за время отношений изменился её парень, и теперь это совершенно другой человек

Говорят, в отношениях человек должен преображаться и хорошеть, иначе зачем они нужны? Что ж, героиня этого материала сделала всё возможное, чтобы её парень расцвёл. Результат впечатлил миллионы.