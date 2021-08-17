Девушка показала, как за время отношений изменился её парень, и теперь это совершенно другой человек
Говорят, в отношениях человек должен преображаться и хорошеть, иначе зачем они нужны? Что ж, героиня этого материала сделала всё возможное, чтобы её парень расцвёл. Результат впечатлил миллионы.
Пользовательница TikTok zeycandice вот уже несколько лет встречается с одним и тем же молодым человеком. Но, судя по старым фотографиям, это люди абсолютно разные. Никакого подвоха — дело в том, что юноша просто очень изменился. Несколько дней назад девушка решила поделиться преображением юноши у себя в профиле. Видео вышло очень эффектным.
Видео © TikTok / zeycandice
Хватило всего пары суток, чтобы видео посмотрели больше 10 млн раз. Пользователи в шоке — одни впечатлены тем, как сильно изменился парень, другие просто в это не верят. Говорят, zeycandice всех обманывает и на самом деле это два разных человека.
Куда дела старого парня, ОТВЕЧАЙ!!!
Это самый крутой апгрейд, который я когда-либо видела😳
Ты этого полностью заслуживаешь, ведь ты полюбила его не за внешний вид
Но герой видео сам включился в беседу. Он отметился под вирусным роликом, а в своём профиле поделился, как изменилась его жизнь. Раньше у него были проблемы с лишним весом, ведь он курил, питался в основном только фастфудом, вёл малоподвижный образ жизни. Сидя перед компьютером и игровой приставкой, парень лишь округлялся.
С приходом в его жизнь девушки всё изменилось. Рядом с красоткой парень стал больше двигаться, да и выглядели вместе они как-то несовместимо. Пока zeycandice дарила ему любовь и получала её взамен, юноша всё больше стал следить за собой. Впрочем, не всё так гладко. Одни зависимости юноша просто заменил другими. Вместо табака — алкоголь. В комментариях за него беспокоятся: внешность — это, конечно, хорошо, но ментальное состояние — это намного важнее.
Пожалуйста, будь осторожен. Все говорят о твоём преображении, но не увлекайся
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