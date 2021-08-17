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Девушка показала, как за время отношений изменился её парень, и теперь это совершенно другой человек

Говорят, в отношениях человек должен преображаться и хорошеть, иначе зачем они нужны? Что ж, героиня этого материала сделала всё возможное, чтобы её парень расцвёл. Результат впечатлил миллионы.

17 августа, 12:21

Кадры из видео © TikTok / zeycandice

Пользовательница TikTok zeycandice вот уже несколько лет встречается с одним и тем же молодым человеком. Но, судя по старым фотографиям, это люди абсолютно разные. Никакого подвоха — дело в том, что юноша просто очень изменился. Несколько дней назад девушка решила поделиться преображением юноши у себя в профиле. Видео вышло очень эффектным.

Видео © TikTok / zeycandice

Хватило всего пары суток, чтобы видео посмотрели больше 10 млн раз. Пользователи в шоке — одни впечатлены тем, как сильно изменился парень, другие просто в это не верят. Говорят, zeycandice всех обманывает и на самом деле это два разных человека.

Куда дела старого парня, ОТВЕЧАЙ!!!

crush_bboys

Это самый крутой апгрейд, который я когда-либо видела😳

leninprivet

Ты этого полностью заслуживаешь, ведь ты полюбила его не за внешний вид

vvlh

Кадры из видео © TikTok / zeycandice

Кадры из видео © TikTok / zeycandice

Но герой видео сам включился в беседу. Он отметился под вирусным роликом, а в своём профиле поделился, как изменилась его жизнь. Раньше у него были проблемы с лишним весом, ведь он курил, питался в основном только фастфудом, вёл малоподвижный образ жизни. Сидя перед компьютером и игровой приставкой, парень лишь округлялся.

Кадры из видео © TikTok / zeycandice

Кадры из видео © TikTok / zeycandice

С приходом в его жизнь девушки всё изменилось. Рядом с красоткой парень стал больше двигаться, да и выглядели вместе они как-то несовместимо. Пока zeycandice дарила ему любовь и получала её взамен, юноша всё больше стал следить за собой. Впрочем, не всё так гладко. Одни зависимости юноша просто заменил другими. Вместо табака — алкоголь. В комментариях за него беспокоятся: внешность — это, конечно, хорошо, но ментальное состояние — это намного важнее.

Пожалуйста, будь осторожен. Все говорят о твоём преображении, но не увлекайся

ripgiuls

Бывший наркоман показал удивительное преображение, которого он достиг даже спустя 18 лет тюрьмы

Бывший наркоман показал удивительное преображение, которого он достиг даже спустя 18 лет тюрьмы

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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