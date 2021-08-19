Блогершу-пышку не пустили на вечеринку из-за лишнего веса, унизив её и отказав перед целой толпой

Летняя поездка 27-летней Фэллон Мелилло из Техаса, США, с подружками значительно омрачилась из-за хамского поведения ивент-компании. Девушки отправились в Калифорнию и решили заскочить в популярный клуб, заказав туда патибас (автобус-клуб). Подружки предвкушали отличный вечер, но, когда они прибыли на место отправления, Фэллон отказались пускать из-за лишнего веса.

Расстроенные девушки нашли другую компанию, которая спокойно довезла тусовщиц на вечеринку, и вечер был спасён. Позже на сайте первой компании-перевозчика появилось объявление: "Извините, но никаких толстых девушек! Охрана на входе очень строгая! Если у вас были проблемы с тем, чтобы попасть в элитный клуб, то сюда зайти даже не пытайтесь! Не тратьте ни своё, ни наше время!" Такое заявление возмутило Фэллон до глубины души, и она рассказала обо всём в Сети.