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Блогершу-пышку не пустили на вечеринку из-за лишнего веса, унизив её и отказав перед целой толпой

Об этом Фэллон рассказала в соцсетях, призвав бойкотировать компанию, которая занимается фэтшеймингом.

19 августа, 07:07

Фото © Instagram / fallonlindsey

Летняя поездка 27-летней Фэллон Мелилло из Техаса, США, с подружками значительно омрачилась из-за хамского поведения ивент-компании. Девушки отправились в Калифорнию и решили заскочить в популярный клуб, заказав туда патибас (автобус-клуб). Подружки предвкушали отличный вечер, но, когда они прибыли на место отправления, Фэллон отказались пускать из-за лишнего веса.

Фото © Instagram / fallonlindsey

Фото © Instagram / fallonlindsey

Расстроенные девушки нашли другую компанию, которая спокойно довезла тусовщиц на вечеринку, и вечер был спасён. Позже на сайте первой компании-перевозчика появилось объявление: "Извините, но никаких толстых девушек! Охрана на входе очень строгая! Если у вас были проблемы с тем, чтобы попасть в элитный клуб, то сюда зайти даже не пытайтесь! Не тратьте ни своё, ни наше время!" Такое заявление возмутило Фэллон до глубины души, и она рассказала обо всём в Сети.

Фото © Instagram / fallonlindsey

Фото © Instagram / fallonlindsey

Девушка всячески продвигает бодипозитив и любовь к себе. Ради своего идеального веса блогерша уже сбросила значительное количество килограммов и теперь была довольна собой, но этот случай всколыхнул в ней старые комплексы. Она попросила всех неравнодушных отказаться от услуг компании-перевозчика, и первым это сделал популярный клуб, в котором отдыхали подружки.

Фото © Instagram / fallonlindsey

Фото © Instagram / fallonlindsey

Когда меня отказались пропускать перед всей этой толпой, я почувствовала жуткий стыд и унижение. И хоть я знаю, что красивая, это заставило меня испытать беспомощность. Это страх, который испытывают все полные люди: что нас отвергнут из-за веса

Фэллон Мелилло

Плюс-сайз-модель снялась в бикини, заявив, что до сих пор не может поверить, насколько она красива

Плюс-сайз-модель снялась в бикини, заявив, что до сих пор не может поверить, насколько она красива

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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