Плюс-сайз-модель снялась в бикини, заявив, что до сих пор не может поверить, насколько она красива
Тесс прославилась в Сети своим огромным весом и уверенностью в себе, однако её фото остаются развлечением на любителя.
36-летняя Тесс Холлидей из США знаменита на весь мир как самая успешная и большая плюс-сайз-модель. Женщина продвигает идеи бодипозитива и игнорирует пользователей Сети, которые не одобряют её образ жизни. Смелости Тесс можно только позавидовать, ведь при весе в 155 килограммов она выкладывает фото в таких маленьких купальниках, на какие не решится и ангел Victoria's Secret.
А в этот раз Тесс проверила своих подписчиков на прочность, опубликовав фото в провокационных позах. На снимках модель позировала у зеркала на коленях, высунув язык и повернувшись спиной, чтобы продемонстрировать внушительные формы. "Не могу поверить, что так шикарно выгляжу на коленях", — пошутила она, добавив несколько двусмысленных смайликов.
Подписчики, которых у Тесс набралось уже 2,2 млн, поддержали кумира, осыпав восторгами её фигуру и купальник.
Ох, ты такая горячая — просто огонь!
Пожалей мою бедную грешную душу! Или нет😍 Продолжай выкладывать фото!
Эти фото просто космос! Очень летние
Однако не все считают Тесс красоткой с идеальной фигурой. В одном из рейтингов красоты блогершу признали обладательницей самого худшего пляжного тела. Во мнении здесь сошлись и эксперты, и обычные пользователи Сети. По их утверждению, женщина глубоко нездорова и нуждается в лечении.
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