Парень снял существо, похожее на паука со множеством лапок, но разгадка оказалась куда неприятнее
Это чудище ему опознать не удалось, однако пользователи Сети пришли на помощь.
Стандартная для Австралии ситуация произошла в Мельбурне — парень прогуливался недалеко от дома, когда заметил на тротуаре странное существо, похожее на паука. Оно было продолговатое и со множеством мохнатых ножек, которые шевелились в странном порядке. Подходить Adrianbnd благоразумно не стал и всё снял на видео, спросив совета у пользователей Reddit.
Видео © Reddit/adrianbnd
Те сразу опознали в монстре обычную гусеницу Perga affinis, которая часто собирается в своеобразные кластеры и источает желтоватую слизь. Она цветом отпугивает хищников, но в остальном эти насекомые совершенно безопасны и для животных, и для людей. Однако они часто наносят другой вред — по психике.
Уф, в детстве эта зараза долго приходила мне в кошмарах
Всё окей, это просто помолвочная вечеринка. Или групповая терапия. Или драка в баре...
Природа такая прекрасная! Буэ...
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