Парень снял существо, похожее на паука со множеством лапок, но разгадка оказалась куда неприятнее

Стандартная для Австралии ситуация произошла в Мельбурне — парень прогуливался недалеко от дома, когда заметил на тротуаре странное существо, похожее на паука. Оно было продолговатое и со множеством мохнатых ножек, которые шевелились в странном порядке. Подходить Adrianbnd благоразумно не стал и всё снял на видео, спросив совета у пользователей Reddit.