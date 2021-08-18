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Парень снял существо, похожее на паука со множеством лапок, но разгадка оказалась куда неприятнее

Это чудище ему опознать не удалось, однако пользователи Сети пришли на помощь.

18 августа, 07:52

Фото © Reddit/adrianbnd

Стандартная для Австралии ситуация произошла в Мельбурне — парень прогуливался недалеко от дома, когда заметил на тротуаре странное существо, похожее на паука. Оно было продолговатое и со множеством мохнатых ножек, которые шевелились в странном порядке. Подходить Adrianbnd благоразумно не стал и всё снял на видео, спросив совета у пользователей Reddit.

Видео © Reddit/adrianbnd

Те сразу опознали в монстре обычную гусеницу Perga affinis, которая часто собирается в своеобразные кластеры и источает желтоватую слизь. Она цветом отпугивает хищников, но в остальном эти насекомые совершенно безопасны и для животных, и для людей. Однако они часто наносят другой вред — по психике.

Фото © Reddit/adrianbnd

Фото © Reddit/adrianbnd

Уф, в детстве эта зараза долго приходила мне в кошмарах

Tojo1976

Всё окей, это просто помолвочная вечеринка. Или групповая терапия. Или драка в баре...

Milo_Maximus

Природа такая прекрасная! Буэ...

In_dreams_I_fly

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В Австралии пауки устроили апокалипсис, и вот 7 наглядных причин, почему туда не стоит ехать летом

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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