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В Австралии пауки устроили апокалипсис, и вот 7 наглядных причин, почему туда не стоит ехать летом

Каждая новость из Австралии напоминает, что эта страна не для слабых духом, а для тех, кто ловко управляется с мачете и, вероятно, огнемётом.

17 июня, 15:00

На днях в австралийском штате Виктория прошёл сильнейший ливень, из-за которого многие водоёмы вышли из берегов

Видео © Facebook / Carolyn Crossley

Животные и насекомые в панике поспешили на возвышенности, и из тёмных уголков повылезали различные пауки

Фото © Reddit / hdjwiax

Фото © Reddit / hdjwiax

Вода была буквально всюду, поэтому пауки, чтобы не оставлять дом, расположились над ней, оплетя всё паутиной

Фото © Facebook / Jeff Hobbs

Фото © Facebook / Jeff Hobbs

А так как их видов в Австралии, разумеется, даже больше, чем людей, страна превратилась в декорации для фильмов ужасов

Фото © Reddit / Dea_seven_nine

Фото © Reddit / Dea_seven_nine

Местные жители тяжко вздыхают, выкладывая жуткие для любого арахнофоба снимки, и не советуют туристам приезжать летом

Фото © Reddit / jk409

Фото © Reddit / jk409

Ведь такой паучий апокалипсис у них случается буквально каждый год и, бывает, не единожды

Резкое похолодание в Крыму обломало туристов, которым приходится делать фото с пляжа в тёплой одежде

Резкое похолодание в Крыму обломало туристов, которым приходится делать фото с пляжа в тёплой одежде

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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