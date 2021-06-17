В Австралии пауки устроили апокалипсис, и вот 7 наглядных причин, почему туда не стоит ехать летом
Каждая новость из Австралии напоминает, что эта страна не для слабых духом, а для тех, кто ловко управляется с мачете и, вероятно, огнемётом.
На днях в австралийском штате Виктория прошёл сильнейший ливень, из-за которого многие водоёмы вышли из берегов
Видео © Facebook / Carolyn Crossley
Животные и насекомые в панике поспешили на возвышенности, и из тёмных уголков повылезали различные пауки
Фото © Reddit / hdjwiax
Вода была буквально всюду, поэтому пауки, чтобы не оставлять дом, расположились над ней, оплетя всё паутиной
Фото © Facebook / Jeff Hobbs
А так как их видов в Австралии, разумеется, даже больше, чем людей, страна превратилась в декорации для фильмов ужасов
Фото © Reddit / Dea_seven_nine
Местные жители тяжко вздыхают, выкладывая жуткие для любого арахнофоба снимки, и не советуют туристам приезжать летом
Фото © Reddit / jk409
Ведь такой паучий апокалипсис у них случается буквально каждый год и, бывает, не единожды
WOW-news
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