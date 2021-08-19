Известный телеведущий Иван Ургант поздравил свою падчерицу Эрику с её днём рождения, рассказав трогательную историю их знакомства. Пост он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

По его словам, в день знакомства мама девочки и нынешняя жена Урганта Наталья Кикнадзе рассказала дочери, что училась с актёром в школе. Как отметил телеведущий, Эрике на момент их первой встречи было всего пять лет.

"Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила", — написал артист.