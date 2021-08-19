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"Ваня превратился в папу": Ургант поделился трогательной историей знакомства с падчерицей

Во время их первой встречи будущая жена телеведущего Наталья Кикнадзе рассказала девочке, что они вместе с актёром учились в школе.

19 августа, 09:22
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CRJLtzoAWdj/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">urgantcom</a></p>

Фото © Instagram/urgantcom

Известный телеведущий Иван Ургант поздравил свою падчерицу Эрику с её днём рождения, рассказав трогательную историю их знакомства. Пост он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

По его словам, в день знакомства мама девочки и нынешняя жена Урганта Наталья Кикнадзе рассказала дочери, что училась с актёром в школе. Как отметил телеведущий, Эрике на момент их первой встречи было всего пять лет.

"Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила", — написал артист.

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Ранее Ургант рассказал об отношении американцев к коронавирусу. По словам телеведущего, жители Штатов стараются не подвергать окружающих опасности. Кроме того, в период пандемии в США активно выплачивали дотации населению.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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