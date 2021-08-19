"Ваня превратился в папу": Ургант поделился трогательной историей знакомства с падчерицей
Во время их первой встречи будущая жена телеведущего Наталья Кикнадзе рассказала девочке, что они вместе с актёром учились в школе.
Фото © Instagram/urgantcom
Известный телеведущий Иван Ургант поздравил свою падчерицу Эрику с её днём рождения, рассказав трогательную историю их знакомства. Пост он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".
По его словам, в день знакомства мама девочки и нынешняя жена Урганта Наталья Кикнадзе рассказала дочери, что училась с актёром в школе. Как отметил телеведущий, Эрике на момент их первой встречи было всего пять лет.
"Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила", — написал артист.
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Ранее Ургант рассказал об отношении американцев к коронавирусу. По словам телеведущего, жители Штатов стараются не подвергать окружающих опасности. Кроме того, в период пандемии в США активно выплачивали дотации населению.
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