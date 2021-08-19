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Лайф публикует кадры с места обнаружения тела пропавшей в июне 9-летней тюменки

Сейчас там работают следователи и криминалисты. В частности, проводится идентификация личности погибшей.

19 августа, 09:13

Лайф публикует кадры с места обнаружения тела пропавшей в июне 9-летней тюменки. Видео © LIFE

В Следственном комитете подтвердили, что расчленённое тело ребёнка, которое сегодня было найдено в Тюмени неподалёку от заправки, предварительно принадлежит девятилетней девочке, которая загадочно пропала в конце июня текущего года. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места обнаружения. На кадрах видно несколько патрульных машин, а само место трагедии оцеплено сигнальными лентами.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей", — уточнили Лайфу в пресс-службе СК России.

Зашла за шоколадкой: В Тюмени девятилетняя девочка попала на камеры в магазине перед исчезновением

Зашла за шоколадкой: В Тюмени девятилетняя девочка попала на камеры в магазине перед исчезновением

По нашим данным, тело девочки пока не забрали с места обнаружения.

Напомним, 30 июня малышка ушла из дома, с тех пор её местонахождение было неизвестно. Поисковики не исключали криминального характера исчезновения ребёнка. На причастность к пропаже проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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