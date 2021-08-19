Лайф публикует кадры с места обнаружения тела пропавшей в июне 9-летней тюменки. Видео © LIFE

В Следственном комитете подтвердили, что расчленённое тело ребёнка, которое сегодня было найдено в Тюмени неподалёку от заправки, предварительно принадлежит девятилетней девочке, которая загадочно пропала в конце июня текущего года. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места обнаружения. На кадрах видно несколько патрульных машин, а само место трагедии оцеплено сигнальными лентами.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей", — уточнили Лайфу в пресс-службе СК России.

По нашим данным, тело девочки пока не забрали с места обнаружения.