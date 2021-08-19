Лайф публикует кадры с места обнаружения тела пропавшей в июне 9-летней тюменки
Сейчас там работают следователи и криминалисты. В частности, проводится идентификация личности погибшей.
Лайф публикует кадры с места обнаружения тела пропавшей в июне 9-летней тюменки. Видео © LIFE
В Следственном комитете подтвердили, что расчленённое тело ребёнка, которое сегодня было найдено в Тюмени неподалёку от заправки, предварительно принадлежит девятилетней девочке, которая загадочно пропала в конце июня текущего года. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места обнаружения. На кадрах видно несколько патрульных машин, а само место трагедии оцеплено сигнальными лентами.
"На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей", — уточнили Лайфу в пресс-службе СК России.
По нашим данным, тело девочки пока не забрали с места обнаружения.
Напомним, 30 июня малышка ушла из дома, с тех пор её местонахождение было неизвестно. Поисковики не исключали криминального характера исчезновения ребёнка. На причастность к пропаже проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки.
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