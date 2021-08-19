На Украине озвучили полный состав участников "Крымской платформы"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба огласил полный список участников организованного Киевом саммита "Крымская платформа", который посвящён "возвращению" полуострова в состав Незалежной. По его словам, в мероприятии примут участие представители 44 государств.

"Декларация, которую примут по результатам саммита "Крымская платформа", будет открыта для подписания другими государствами. Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату, и их количество в дальнейшем будет расти", — сказал Кулеба.

Так, по его словам, мероприятие посетят президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Словакии, Словении, Молдовы и Финляндии. В свою очередь, от Румынии, Грузии, Швеции и Хорватии прибудут премьер-министры, а от Чехии и Швейцарии — главы парламента.

Ещё 14 стран будут представлены на уровне министров иностранных дел, среди них — Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Турция, Черногория и Северная Македония. А из Новой Зеландии, Мальты, Японии, Австралии, Кипра, Канады и Греции на саммит прибудут послы.

Кулеба также добавил, что от Великобритании и Португалии в мероприятии примут участие министры обороны. США, по его словам, будут представлены личным посланником американского президента Джо Байдена и членом правительства — министром транспорта Штатов. Также на саммит прибудет госсекретарь МИД Норвегии.

От Еврокомиссии ожидается визит вице-президента Валдиса Домбровскиса, от НАТО — заместителя генсекретаря. Совет Европы и ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) будут представлены на уровне генсекретарей.

Напомним, саммит "Крымская платформа" пройдёт 23 августа. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

