НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине озвучили полный состав участников "Крымской платформы"

Глава МИД Незалежной заверил, что в дальнейшем количество стран будет только расти. По крайней мере, Киев будет над этим активно работать, отметил он.

19 августа, 09:07
<p>Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lavra_Kyiv.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org</a></p>

Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © Wikipedia.org

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба огласил полный список участников организованного Киевом саммита "Крымская платформа", который посвящён "возвращению" полуострова в состав Незалежной. По его словам, в мероприятии примут участие представители 44 государств.

"Декларация, которую примут по результатам саммита "Крымская платформа", будет открыта для подписания другими государствами. Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату, и их количество в дальнейшем будет расти", — сказал Кулеба.

Политолог призвал запретить въезд участников "Крымской платформы" в Россию

Политолог призвал запретить въезд участников "Крымской платформы" в Россию

Так, по его словам, мероприятие посетят президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Словакии, Словении, Молдовы и Финляндии. В свою очередь, от Румынии, Грузии, Швеции и Хорватии прибудут премьер-министры, а от Чехии и Швейцарии — главы парламента.

Ещё 14 стран будут представлены на уровне министров иностранных дел, среди них — Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Турция, Черногория и Северная Македония. А из Новой Зеландии, Мальты, Японии, Австралии, Кипра, Канады и Греции на саммит прибудут послы.

Байден и Харрис отказались ехать на украинский форум "Крымская платформа"

Байден и Харрис отказались ехать на украинский форум "Крымская платформа"

Кулеба также добавил, что от Великобритании и Португалии в мероприятии примут участие министры обороны. США, по его словам, будут представлены личным посланником американского президента Джо Байдена и членом правительства — министром транспорта Штатов. Также на саммит прибудет госсекретарь МИД Норвегии.

От Еврокомиссии ожидается визит вице-президента Валдиса Домбровскиса, от НАТО — заместителя генсекретаря. Совет Европы и ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) будут представлены на уровне генсекретарей.

Захарова высмеяла нехватку у Киева денег на "Крымскую платформу" фразой из "Служебного романа"

Захарова высмеяла нехватку у Киева денег на "Крымскую платформу" фразой из "Служебного романа"

Напомним, саммит "Крымская платформа" пройдёт 23 августа. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".


Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Украинские наёмники рассказали о несправедливом отношении к ним в Афганистане

сегодня в 06:10

"Единая Россия" разработала законопроект о запрете въезда в РФ иностранцам-русофобам

сегодня в 08:26

Европарламент: Почти половине населения Афганистана требуется гуманитарная помощь

сегодня в 09:25

"Ваня превратился в папу": Ургант поделился трогательной историей знакомства с падчерицей

сегодня в 09:22

"Уфа" объявила о возвращении Урунова из "Спартака"

сегодня в 09:15

Новости партнеров

Layer 1